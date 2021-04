Warren Buffett, cosa ne pensa del suo indice sulle bolle finanziarie

L’indicatore, che prende il nome dal suo ideatore, ovvero il finanziere americano Warren Buffett, a capo dellaprende in considerazione la capitalizzazione di mercato combinata delle azioni quotate in borsa in tutto il mondo e le divide per il prodotto interno lordo globale. Una lettura del 100% o più suggerisce che il mercato azionario globale è sopravvalutato rispetto all’economia mondiale.