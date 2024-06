Wall Street Italia, il sommario del magazine di giugno 2024

È online sull’App in formato digitale, e tra qualche giorno anche nelle edicole italiane, il numero di giugno 2024 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina dal titolo “Siamo la banca che ascolta” è dedicata a Credem Euromobiliare Private banking che ha messo a punto un nuovo modo di fare consulenza patrimoniale con il consulente al centro. Il direttore generale Matteo Benetti ha spiegato nel dettaglio come il Gruppo sta migliorando la gestione dei propri clienti adottando questo tipo di approccio.

Il dossier

Nel dossier dal titolo “I cambiamenti che disorientano” abbiamo approfondito il lavoro in team dei consulenti finanziari che consente di condividere competenze e favorire l’inserimento di professionisti junior.

Sono emersi spunti interessanti grazie alle risposte offerte dalle principali reti di consulenza presenti in Italia, che hanno offerto il loro punto di vista privilegiato su un tema così importante e impattatante sul settore. Un cambiamento che impatta inevitabilmente anche le scelte patrimoniali indicate al cliente su più fronti.

Advisory

La sezione Advisory si apre con l’intervista a Federico Pons di Janus Henderson, che ci ha illustrato le opportunità di investimento nel mondo azionario e obbligazionario da poter intercettare sui mercati nei prossimi mesi.

Poi abbiamo approfondito i trend principali degli ETF, guardando ai 5 fattori suggeriti dagli analisti di Morningstar che influenzeranno le performance di questo strumento finanziario nel 2024.

Private banking

Per il segmento Private, Marta Tosi di Art Defender ci ha svelato cosa deve fare e cosa deve sapere un private banker alle prese con un cliente collezionista d’arte.

Dopodiché abbiamo approfondito una tendenza interessante tra i paperonu: secondo quanto rilevato da AIPB, ci sono sempre più BTP nei portafogli dei clienti private.

Tax & Legal

Il futuro delle unit linked è nelle mani dell’Ivass che sta studiando la possibilità di introdurre dei meccanismi di protezione del capitale investito. Per i prodotti già in circolazione non dovrebbe cambiare nulla. Ne ha parlato Matteo Massimo D’Argenio, partner dello studio D’Argenio Polizzi.

Altro tema caldo è il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, il punto è nell’approfondimento di Fedele Gubitosi, partner dello studio Rock.

Assicurazioni

Il ruolo dell’agente assicurativo è fondamentale per soddisfare tutte le esigenze di protezione degli italiani. Ne è convinto Marco Oddone di Generali Italia, come ha raccontato in esclusiva ai nostri microfoni.

Investimenti

Per rivitalizzare gli scambi a Piazza Affari servono numerosi interventi strutturali. Marco Ventoruzzo di Amf Italia ci ha spiegato nel dettaglio quali sono. Capitolo certificati: Unicredit lancia per la prima volta una serie di Cash Collect con il primo trigger di Autocall posizionato ad un livello inferiore al valore iniziale dei sottostanti; BNP Paribas presenta una nuova emissione di Cash Collect con opzione Fast e cedola mensile; Leonteq ha lanciato nuovi Double Coupon che puntano a dare un boost alle performance. Infine Acepi fa una panoramica completa sul settore e la crescita dei certificati nel 2024.

Impresa

Andar per mare e in Borsa a gonfie vele. Giovanni Costantino, a.d. di TISG, ha svelato a Wall Street Italia i segreti per collezionare una raffica di successi nel campo imprenditoriale.

Poi Pierluigi Cordua di Confapi ha illustrato le sfide per le aziende che devono fronteggiare gli sviluppi di Intelligenza Artificiale e sostenibilità. Poi abbiamo parlato anche di mobilità e dei cambiamenti futuri che riguardano il settore.

Infine con gli esperti di Infinance abbiamo esaminato le occasioni e i rischi dei finanziamenti legati al PNRR.

Real Estate

L’affitto di una villa extra-lusso è solo il punto di partenza per i viaggiatori alto-spendenti. Ne abbiamo parlato con Cristobal de Barrionuevo e Francesco Greco, fondatori di Black Book Villas.

Lifestyle

L’ex campione di F1 Nico Rosberg ci ha raccontato la sua nuova vita nel venture capital dove l’adrenalina scorre veloce come nei gran premi di automobilismo. Ma non solo. Di hotel, auto di lusso, moda estiva, orologi e molto altro ne abbiamo parlato ampliamente nella sezione dedicata al lifestyle.