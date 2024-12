Wall Street Italia, il sommario del magazine di dicembre 2024

È online sull’App in formato digitale e a breve anche nelle edicole italiane il numero di dicembre 2024 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

La cover story

Questo mese, la storia di copertina di Wall Street Italia dal titolo “Il giusto mix tra quotato e non quotato”, evidenzia come i mercati finanziari continuino a rappresentare una fonte di valore per gli investitori, anche in un contesto incerto come quello del 2025. Luca Tenani, Country Head Italia di Schroders, spiega come costruire portafogli più efficienti combinando fondi attivi e investimenti nei private markets. La chiave, sottolinea, sta nell’adattare i pesi degli asset alla diversa propensione al rischio, offrendo soluzioni personalizzate per i consulenti finanziari e i loro clienti.

Il dossier

Nel dossier di dicembre, dal titolo “Le regole del gioco”, viene affrontata una sfida cruciale: imparare le nuove regole da seguire per investire con successo. L’approfondimento presenta i nuovi approcci necessari per far crescere il proprio patrimonio nel lungo periodo, mantenendo una visione chiara senza farsi distrarre o abbagliare dai trend di breve termine.

Advisory

La sezione advisory di questo mese ospita due voci di rilievo. Igor Garzesi, Direttore Generale di Banca Mediolanum, condivide la sua esperienza all’interno del gruppo fondato da Ennio Doris, evidenziando i valori che guidano l’azienda. Luigi Conte, riconfermato alla presidenza di Anasf durante il congresso nazionale di Napoli, riflette sulle sfide e le opportunità per i consulenti finanziari italiani. Infine l’esperto Gabriele Foà di Algebris ha illustrato quelle che sono le sue previsioni sul comparto obbligazionario per il 2025.

Private banking

Il lavoro in team sta rivoluzionando il settore del private banking, permettendo di rispondere meglio alle esigenze dei grandi patrimoni. L’articolo esplora l’esperienza di Banca Generali, con l’intervista esclusiva al vicedirettore generale Marco Bernardi, un esempio di come la collaborazione tra professionisti possa migliorare l’offerta per i clienti più esigenti. Proseguiamo con le ultime dalla XX edizione del Forum AIPB, dove si è parlato di come evitare la dispersione del patrimonio familiare.

Tax & Legal

Nella sezione tax & legal, tra le novità in ambito fiscale, spicca il nuovo portafoglio digitale che sarà introdotto dalla pubblica amministrazione per semplificare la vita dei cittadini italiani. Marco Tullio Giordano, dello studio 42 Law Firm, analizza come questa innovazione potrà rivoluzionare il rapporto tra i contribuenti e il Fisco.

Insurance

Sul fronte insurance, il taglio del welfare pubblico impone nuove priorità in termini di protezione assicurativa. Massimo Monacelli, Direttore Generale di Generali Italia, illustra quali coperture siano necessarie per rispondere alle crescenti esigenze dei cittadini, combinando innovazione e vicinanza ai clienti.

Investimenti

La rubrica investimenti mette in evidenza i vantaggi degli ETF, strumenti tematici caratterizzati da costi ridotti e facilità d’uso, particolarmente indicati anche per il trading online. Edoardo Passeretti, di Global X, offre una panoramica sull’evoluzione di questi prodotti e sul loro ruolo nella diversificazione del portafoglio.

Impresa

Digitalizzare le imprese italiane è la missione di TeamSystem, come spiega Tommaso Cohen. L’articolo analizza i fattori cruciali per innovare il tessuto industriale italiano, tra cui la necessità di soluzioni software scalabili e l’importanza di un cambiamento culturale nelle aziende.

Real Estate

Con la flessione dei tassi di interesse, il mercato immobiliare italiano potrebbe tornare a crescere anche al di fuori delle grandi città come Milano, Roma, Firenze e Venezia. Mario Breglia, Presidente di Scenari Immobiliari, delinea le prospettive per il settore, indicando dove potrebbero sorgere nuove opportunità di investimento.

Style

La sezione lifestyle si conclude con uno sguardo all’innovazione nel settore nautico. Giovanna Vitelli, presidente di Azimut Benetti, racconta il nuovo modo di vivere il mare grazie alle soluzioni innovative introdotte dal gruppo. Un impegno che le è valso il prestigioso premio “Imprenditore dell’anno”.