Wall Street: Fed spinge S&P500 e DJ su nuovi record, cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il maxi taglio della FED dà la scossa a Wall Street, che ieri ha archiviato una seduta record per S&P 500 e Dow Jones. Il Dow Jones ha guadagnato 522,09 punti (+1,26%), chiudendo per la prima volta al di sopra dei 42.000 punti. In forte rialzo lo S&P 500 (+95,38 punti, +1,70%) che sfonda il muro dei 5.700 punti mentre il Nasdaq ha aggiunto 440,68 punti (+2,51%) collocandosi poco sopra i 18 mila punti.

In luce l’hi-tech

Il deciso taglio dei tassi d’interesse (50 punti base) ha dunque fatto ripartire la propensione al rischio: a beneficiarne sono stati soprattutto i titoli delle società di semiconduttori, con Nvidia, Asml e Arm che hanno guadagnato tra il 4% e il 5,7%, Micron il 2,2%. In luce tutto il settore hi-tech con Apple in crescita del 3,7%; Intel, Amazon e Microsoft circa l’1,8%.

Bene i titoli legati al settore delle criptovalute, con il bitcoin in deciso rialzo (+5,7% a quasi 63.496 dollari): Coinbase ha chiuso in rialzo del 3,4%, MicroStrategy del 9%. .

In rialzo anche petrolio Wti al Nymex ha guadagnato 1,04 dollari, l’1,47%, a 71,95 dollari al barile. L’oro ha guadagnato 17,30 dollari, lo 0,67%, a 2.588 dollari all’oncia, nuovo record.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Dopo una prima reazione decisamente positiva, ci si chiede ora se tagli dei tassi, con il mercato azionario ai massimi storici o vicino a questi, forniscono ulteriore carburante o preannunciano problemi in futuro? Gli analisti di JPMorgan, analizzando i dati degli ultimi 40 anni, hanno scoperto che la Fed ha tagliato i tassi 12 volte con l’S&P 500 a meno dell’1% dai massimi storici. Un anno dopo, il mercato si attestava su valori più alti in tutte e 12 le occasioni con un rendimento medio di circa il 15%.

Un dato interessante, anche se rischia di essere fuorviante. Come hanno sottolineato diversi analisti, quello che conta è il contesto economico.

“La direzione del mercato azionario dipende interamente dipende da altro fattori: come per esempio se la Fed abbia o meno evitato una recessione o se il taglio sia arrivato troppo tardi, come abbiamo visto tante volte in passato”, ha dichiarato David Rosenberg di Rosenberg Research. “Il pericolo questa volta è l’estremo livello di compiacimento e il diffuso consenso sul fatto che il ciclo economico sia un concetto superato”.

Settori azionari

Guardando ai settori azionari, gli analisti di Pictet Asset Management sottolineano in una nota:

“i nostri indicatori tecnici mostrano che il sentiment nei confronti delle azioni statunitensi è a livelli elevati, con gli investitori retail fortemente rialzisti. Il posizionamento sui futures relativi allo S&P 500 è sceso dai livelli massimi, ma rimane comunque elevato. Dopo l’impennata della volatilità del mercato azionario statunitense all’inizio del mese, questa è scesa al ritmo più veloce di sempre, tornando al suo trend di lungo termine”

In questo contesto, i titoli del settore finanziario hanno ancora forza per performare.