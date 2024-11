Wall Street euforica per il Trump-bis: Dow +1.500 punti, miglior seduta da due anni

Wall Street festeggia il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Ieri, nel giorno in cui il candidato repubblicano si è assicurato un nuovo mandato presidenziale, tutti i maggiori indici della Borsa Usa hanno aggiornato i massimi storici.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Dow Jones: +1.500 punti

In particolare, il Dow Jones Industrial Average ha registrato un’impennata di 1.508,05 punti, pari al 3,57%, raggiungendo la chiusura record di 43.729,93 punti. L’ultima volta che le blue-chip del Dow hanno superato i 1.000 punti in un solo giorno è stato nel novembre 2022. Anche l’S&P 500 ha aggiornato il massimo storico, con un balzo del 2,53% a 5.929,04 punti. Il Nasdaq Composite è salito del 2,95%, raggiungendo il suo record di 18.983,47 punti.

Schizza anche il Russell 2000, l’indice di riferimento delle piccole capitalizzazioni, è salito del 5,84%, toccando un massimo di 52 settimane. Si ritiene che le piccole imprese possano trarre benefici maggiori dai tagli fiscali e dalle politiche protezionistiche di Trump.

Tra i titoli, vola Tesla (+14%), il cui amministratore delegato Elon Musk è stato uno dei maggiori sostenitori di Trump. Hanno ricevuto una spinta, le azioni delle banche: JPMorgan Chase (+11,5%) e (Wells Fargo +13%). In spolvero anche la società che fa capo al prossimo presidente Usa, ovvero Trump Media & Technology Group, le cui azioni hanno chiuso in rialzo del 5,9% dopo una sessione di trading volatile.

Nel frattempo, l’oro ha perso 72,70 dollari, il 2,65%, a 2.667,60 dollari all’oncia. Il bitcoin ha aggiornato il proprio record, salendo di circa il 10% a 75.000 dollari, e il dollaro statunitense si è rafforzato, salendo ai massimi degli ultimi cinque mesi. I In rialzo, poi, il rendimento del titolo del Tesoro a 10 anni, salito a circa il 4,45%.

Le ragioni del rally

Ma cosa c’è dietro tanto entusiasmo? Ad alimentare il rally, il fatto che Trump avrà dalla propria parte, probabilmente, anche l’intero Congresso: i repubblicani dovrebbero mantenere infatti la maggioranza alla Camera e riconquistare quella in Senato. Ciò, in teoria, dovrebbe garantire mano libera ad eventuali riforme da parte del nuova amministrazione repubblicana.

Come ricordano molti analisti, Trump è visto come un sostenitore di aliquote fiscali più basse per le imprese, della deregolamentazione e di politiche industriali che favoriscono la crescita interna, tutti elementi che potrebbero fornire maggiore stimolo all’economia statunitense e avvantaggiare gli asset di rischio.

“Sembra una vittoria di Trump alle presidenziali, ma in realtà è anche una vittoria dei repubblicani alla Camera e al Senato. Se ciò accadrà, l’economia statunitense decollerà davvero”, ha dichiarato mercoledì alla CNBC Mark Mobius, presidente del Mobius Emerging Opportunities Fund.