Viscom Italia 2023, la fiera della comunicazione visiva torna a Fiera Milano Rho dal 4 al 6 ottobre

Dal 4 al 6 ottobre 2023 torna a Fiera Milano Rho l’appuntamento annuale per i professionisti della comunicazione visiva alla ricerca dei nuovi stili e delle nuove tendenze del settore, l’evento Viscom Italia, giunto alla sua 34esima edizione, che di anno in anno prova a rispondere alle sfide del mercato per fare business in un mondo in continua evoluzione.

Anche quest’anno la manifestazione europea è pronta a offrire ai suoi interlocutori di riferimento uno strumento sempre più affine alle loro esigenze, sempre più funzionale al loro business e sempre più attento ai cambiamenti di mercato. Con qualche novità legata al grande successo della scorsa edizione che ha visto aumentare del 20% le aziende espositrici pronte a portare in questa vetrina milanese internazionalità, innovazione e creatività.

Viscom Italia 2023, in programma dal 4 al 6 ottobre prossimi presso i padiglioni 8-12 di Fiera Milano Rho, rappresenterà l’occasione imperdibile per scoprire in anteprima

tecnologie, soluzioni, materiali, applicazioni nei settori più disparati, dalla Stampa Digitale Grande Formato all’insegnistica, dalla cartellonistica alla serigrafia, passando per tampografia, promozione tessile, ricamo, incisione, laser e anche Digital Signage, packaging, labelling, visual merchandising e live Communication.

Cecilia Montalbetti, Exhibition Manager, ha presentato la nuova edizione di Viscom Italia come l’evento che punta “fornire, da un lato, gli strumenti alle aziende per comprendere le principali tendenze tecnologiche e l’impatto che esse potranno avere sui futuri mercati. Dall’altro, dare spazio e visibilità a tutte quelle realtà creative e professionisti di successo, che sono stati capaci di essere innovativi e audaci, trasformando il modo di pensare della propria azienda per anticipare interessanti opportunità di business”.

Viscom Italia 2023 sarà anche una piattaforma di collaborazione con importanti associazioni di settore che contribuiscono ad identificare i valori della manifestazione e diffonderne le novità. Tra le realtà che anche in questa edizione sono accanto all’evento troviamo Aiap per i progettisti di grafica, Aipi per il settore dell’interior decorator, Aifil per le insegne luminose, ALA-Assoarchitetti per il settore dell’architettura, Comieco il Consorzio Nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica e Finco, per l’industria di prodotti, impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni e la manutenzione. La manifestazione darà spazio ad eventi e iniziative speciali realizzate per far emergere stili, tendenze e formazione professionale.

Il nuovo programma dei Viscom Talks vedrà salire sul palco più di 20 relatori tra trend setter, opinion leader, manager d’eccezione pronti a condividere con i partecipanti le loro idee trasformate in storie di successo. Un format coinvolgente che toccherà diversi temi, come pubblicità, fotografia, design, intelligenza artificiale, interior decoration, fashion, packaging, sostenibilità e retail.

Nel corso dell’evento ci sarà spazio anche alla valorizzazione della creatività per il comparto del retail, che sarà il fil rouge della 13esima edizione di DIVA Display Italia Viscom Award, il concorso internazionale diventato ormai un punto di riferimento per scoprire i migliori display design che troveremo nei futuri punti vendita. Studi di progettazione, agenzie creative e aziende committenti competeranno nelle seguenti categorie in gara: soluzioni espositive durevoli, non durevoli, Digital Signage, Soft Signage, Retail design, Shelf design e Shop Fitting. La Presidente della Giuria sarà Cristiana Sormani, Trade Marketing Manager, Canale Farmacia, Bayer Consumer Healthcare e insieme a lei, pronti a proclamare i vincitori DIVA 2023, ci saranno:

Sara Appiani , Buyer POS Cardboard, L’Oréal Italia;

, Buyer POS Cardboard, L’Oréal Italia; Maria Antonietta Iacovaccio , Direttore Retail, CEF, la Farmacia Italiana;

, Direttore Retail, CEF, la Farmacia Italiana; Giuliana Castelli , Marketing Manager, H.I.C. Aldo Coppola Group;

, Marketing Manager, H.I.C. Aldo Coppola Group; Federica Brumen , Responsabile Ricerca & Sviluppo COMIECO

, Responsabile Ricerca & Sviluppo COMIECO Valentina Carmone , Trade Marketing Manager, Salomon;

, Trade Marketing Manager, Salomon; Patrizio Guastaferro , Category Manager Coordinator, Mediaworld;

, Category Manager Coordinator, Mediaworld; Luciano Villani , Coop Italia

, Coop Italia Valentina Lamperti, Luxury Lab Cosmetics

Per dare alle aziende e ai designer una finestra sempre più ampia sul mondo della comunicazione visiva, la mostra Elementaria metterà in evidenza l’eccellenza dei materiali raccontati in diversi prototipi di hi-design concepiti per presentare un nuovo modello di business declinato alla produzione di arredi espositivi per l’industria di marca. I designer in scena: Alex Bocchi, Doppiosegno, Massimo Farinatti, Gianluigi Landoni, Giorgio Gurioli, Marco Maggioni, Meregalli Merlo, Maurizio Milani, Giovanni Pierantoni e Cristian Visentin.

RX Italy e Viscom Italia continuano il loro impegno promuovendo in maniera concreta una comunicazione responsabile attraverso alcune iniziative che coniugano etica produttiva, il rispetto dell’ambiente e la qualità della vita di ognuno di noi. L’importante partnership con Trenitalia invita espositori e visitatori a prenotare il loro viaggio utilizzando le Frecce con uno sconto, fino all’80%, sull’acquisto del biglietto. Per coloro che, invece, vogliono soggiornare nella città di Milano sono disponibili strutture di hotel eco-friendly, che coniugano eleganza, stile e attenzione all’ambiente.

Dopo il successo dell’anno scorso, anche per l’edizione 2023 di Viscom Italia torna l’iniziativa “Insieme contro la fame” a sostegno di Banco Alimentare della Lombardia. Durante i giorni di manifestazione sarà possibile acquistare un panino e/o un box lunch donando così 1 euro alla Fondazione, che distribuirà pasti a persone e famiglie bisognose attraverso le strutture caritative del territorio. Non solo: per evitare lo spreco di plastica verrà consegnata in omaggio una borraccia, che potrà essere utilizzata nei dispenser che distribuiscono acqua nei padiglioni della fiera.

La nuova edizione di Viscom Italia presenterà anche una grande novità: la nuova area Immersive Experience dedicata alla visual community, uno spazio animato da immagini realizzate grazie all’intelligenza artificiale e realtà aumentata davanti alle quali ci si potranno scattare selfie e video da postare sui canali social con l’#viscomitalia2023.

L’evento dedicherà anche ampio spazio alle nuove generazioni con il Talent Hub, che si avvale della collaborazione con la fondazione ITS Academy Angelo Rizzoli per organizzare percorsi formativi e approfondimenti tematici dedicati ai futuri professionisti della comunicazione visiva.