Vendere oltre i confini, strategie digitali per una crescita globale: l’evento di Triboo il 21 novembre a Milano

Vuoi imparare tutti i segreti per valorizzare il tuo brand nei risultati dei motori di ricerca di Paesi come Cina, Emirati Arabi Uniti o Stati Uniti, vendere i prodotti online su marketplace e ecommerce al tuo target definito e raggiungere e ingaggiare i consumatori sulle piattaforme digitali locali? Sono questi gli obiettivi di Vendere oltre i confini: strategie digitali per una crescita globale, l’evento esclusivo organizzato da Triboo il 21 novembre 2023 al Moscova District a Milano.

Triboo, la Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e nella gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo, ha deciso di rivolgersi a chi vorrebbe vendere nei mercati trainanti dell’Export come la Cina, la Corea, i Paesi del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) e gli Stati Uniti con un evento che chiamerà a raccolta, il 21 novembre, un panel di esperti in una location esclusiva come il Moscova District di Milano, a due passi dal Castello Sforzesco.

All’evento parteciperanno esperti e realtà come la Camera Nazionale della Moda Italiana, Global Blue, Wall Street Italia, Italy China Council Foundation – ICCF, East Media e Triboo Group con l’obiettivo di condividere le strategie e i consigli per l’internazionalizzazione e per il miglioramento delle performance di vendita verso questi Paesi.

Vendere oltre i confini, il programma dell’evento

Vendere oltre i confini: strategie digitali per una crescita globale si terrà in un’unica giornata, il 21 novembre, con un programma ricco di incontri e ospiti:

14:00 – 14:30

Welcome e registrazione

14:30 – 15:00

Panel – identik del consumatore

Francesco Boggio Ferraris – ICCF Italy China Council Foundation

Denise Bolandrina – Global Blue

15:00 – 15:30

Focus Cina

Francesco Boggio Ferraris – ICCF Italy China Council Foundation

Heidi Cheung – East Media

15:30 – 16:00

Focus Corea

Emanuele Vitali – East Media

16:00 – 16:15 / Pausa caffé

16:15 – 16:40

Focus Paesi GCC

Alessandro Carniel – Triboo

16:40 – 17:00

Focus SEO Internazionale

Emanuele Arosio – Triboo

17:00 – 17:30

Fashion e Internazionalizzazione

Carlo Capassa – Camera Nazionale della Moda Italiana

Riccardo Maria Monti – Triboo

17:30 – 18:30 / Aperitivo di networking

I posti per partecipare all’evento organizzato da Triboo sono limitati. Per assicurarti la tua presenza puoi iscriverti a questo indirizzo e riservare subito il tuo posto.