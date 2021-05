Vacheron Constantin. Come veri esploratori

La nuova collezione di Vacheron Constantin rende omaggio ai navigatori portoghesi del XV secolo con tre edizioni limitate

A cura di Elisa Copeta

Con la collezione Métiers d’Art Hommage aux grands explorateurs, Vacheron Constantin ripercorre una pagina di storia permeata dallo spirito del viaggio. Lo stesso spirito d’avventura che ha spinto François Constantin a viaggiare in tutto il mondo per aprire nuovi mercati e dare visibilità al suo marchio. Oggi la Maison celebra i grandi esploratori portoghesi del XV secolo: dopo Magellano, Zheng Hé, Cristoforo Colombo e Marco Polo (ai quali Vacheron Constantin ha reso omaggio nel 2004 e nel 2008), i protagonisti di questa nuova serie sono Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Questi segnatempo preziosi sono disponibili in tre edizioni limitate di dieci esemplari ciascuna.

L’arte della smaltatura. Ogni quadrante si ispira a una mappa dell’Atlante Miller del 1519, di cui si conserva una riproduzione dipinta nel Museu de Marinha a Lisbona. Per il modello dedicato a Bartolomeu Dias (nella foto), la rotta seguita dalle sue navi nel 1488 verso il Capo di Buona Speranza è rappresentata da una linea rossa sul quadrante in smalto Grand Feu, una tecnica di pittura in miniatura che richiede un mese di lavoro e 11 cotture in forno a una temperatura compresa tra gli 800 e i 900°C. Per riprodurre gli innumerevoli dettagli presenti sul quadrante tutti gli elementi decorativi tra cui le navi, la fauna, la flora e la rosa dei venti sono stati realizzati con la medesima tecnica, che permette di rappresentare ogni dettaglio con assoluta precisione così come questo è stato riprodotto sulla mappa originale.

Le caratteristiche. Questo modello, con un calibro di manifattura 1120 AT, ha un meccanismo che si distingue per la particolare realizzazione e l’originale modalità di visualizzazione dell’ora. La ruota delle ore, nascosta sotto la parte superiore del quadrante, è dotata di tre bracci con quattro numeri delle ore ciascuno che vengono azionati da una camma a forma di croce di Malta, simbolo della Maison. Questo ingegnoso modulo satellitare permette alle ore di percorrere il quadrante dall’alto verso il basso, attraversando il cerchio fisso dei minuti posizionato lungo un arco di 120°. I numeri delle ore viaggiano sul quadrante e la loro posizione fornisce un’indicazione dei minuti che sostituisce le tradizionali lancette. Il movimento ha uno spessore di soli 5,45 mm e la cassa in oro rosa di 41 mm di diametro ha uno spessore di 11,68 mm. L’orologio è dotato di un cinturino in pelle di alligatore Mississippiensis blu con fodera di alligatore e una fibbia déployante in oro rosa che richiama il colore della cassa.

Prezzo: su richiesta