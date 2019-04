Ubp convalida stime Def, ma avverte: domanda interna a rischio

L’Ufficio parlamentare di bilancio ha convalidato le stime tendenziali del governo, trasmesse dal Mef all’Upb lo scorso 22 marzo e contenute nel Documento economia e finanza (Def). Nonostante le stime siano state giudicate “accettabili” restano da tenere in considerazione i rischi che potrebbero colpire in negativo la crescita italiana.

Le previsioni tendenziali contenute nel Def “si collocano in un intervallo accettabile allo stato delle informazioni attualmente disponibili”, scrive l’Upb nella sua lettera di risposta, “pur presentando non trascurabili rischi di al ribasso in considerazione dei molteplici fattori di rischio”.

Se per il Mef “la spesa per consumi delle famiglie replicherebbe nel 2019-2020 la crescita dell’anno scorso (+0,6%)” e nel biennio successivo “tenderebbe ad accelerare lievemente”, l’Upb mette in dubbio l’andamento della domanda interna fra 2020 e 2021, per risentirebbe del peso delle imposte indirette.

Infatti, “la previsione del Pil reale nel 2019-2022 contenuta nel quadro macroeconomico tendenziale del Def 2019 sconta per il 2020 e 2021 gli aumenti delle imposte indirette connessi alle clausole di salvaguardia.