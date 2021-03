Triboo, rinnovata la partnership con Jack Daniel’s

Triboo, gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha rinnovato la partnership decennale nel settore del digital marketing con Jack Daniel’s.

La Digital Transformation Factory di Triboo (gruppo che controlla questa testata online) continuerà a seguire le attività di strategia e gestione dei profili social Facebook e Instagram, del sito web e delle newsletter. Un approccio integrato, arricchito da una strategia full-funnel studiata per valorizzare lo storytelling della distilleria più antica degli Stati Uniti.

“Siamo contenti di continuare a sviluppare la nostra, ormai già lunga, collaborazione con Triboo” afferma Cristina Dotti, marketing manager Brown-Forman Italia. “Un partner sempre dinamico e attento che, grazie alla sua expertise, ci ha consentito di rendere ancora più efficace il nostro storytelling sul digital portando la voce della Distilleria più celebre del mondo a una platea sempre più vasta e di rafforzare la relazione con i nostri partner dell’e-commerce. Continuiamo insieme il nostro percorso, in a Jack’s way!”

I dati rispecchiano il successo della strategia di racconto del brand sui canali social e confermano gli importanti risultati raggiunti negli ultimi 12 mesi:

• +170.000.000 impressions

• +195.000 interazioni

• +232.000 click su link verso marketplace

Per Jack Daniel’s il 2020 è stato un anno caratterizzato da nuove sfide, come il lancio della campagna globale Make it count. La campagna, in coerenza con la propria heritage, racconta l’importanza dell’esperienza del consumatore e delle sue scelte, consolidando il valore dell’indipendenza secondo Jack Daniel’s.

Un valore che, insieme a quello tradizionalmente promosso del bere responsabilmente, definisce e caratterizza il dialogo confidenziale che da sempre unisce Jack Daniel’s ai suoi estimatori.