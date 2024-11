Tra stile e digitale, Intesa presenta il nuovo Payment Bracelet

Un gesto del polso ed è fatta: Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Mastercard, introduce in Italia il Payment Bracelet, l’ultimo dispositivo wearable per i pagamenti contactless. Dopo il successo del Payment Ring, la banca punta ancora sull’innovazione con una soluzione elegante, pratica e sostenibile, pensata per soddisfare le esigenze di chi cerca comodità e sicurezza nei pagamenti digitali, senza rinunciare allo stile. Una novità che verrà presentata in grande stile domani al Salone dei Pagamenti, l’evento organizzato da ABI in dal 27 al 29 novembre, al MiCo di Milano, verranno passate in rassegna tutti principali cambiamenti nel settore.

Intesa e la spinta innovativa

In particolare Intesa Sanpaolo, leader in Italia nel settore dei pagamenti digitali, conferma la propria capacità di innovazione: a un anno dal lancio del Payment Ring, già una moda tra i giovani e non solo, annuncia insieme a Mastercard l’arrivo in Italia del nuovo Payment Bracelet. Una soluzione indossabile, ancora una volta all’avanguardia, che consente ai clienti di ogni età, a partire dai più giovani, di effettuare pagamenti contactless in modo semplice, veloce e sicuro, e anche con stile, grazie a un semplice gesto del polso.

Come funziona il Bracelet

Il nuovo wearable può essere collegato a tutte le carte di Intesa Sanpaolo del circuito Mastercard. E’ realizzato, in partnership con Tapster, con materiali durevoli, ecofriendly e resistenti all’acqua; integra al suo interno un chip NFC e un’antenna, e per effettuare pagamenti non ha bisogno di alcuna connessione internet o di ricarica di batteria: basta appoggiare il polso per alcuni secondi su un terminale di pagamento dove è accettato il contactless, senza mostrare alcuna informazione personale.

Sicurezza e tecnologia in primo piano

“Guardiamo ai nuovi comportamenti dei clienti e alla loro richiesta di soluzioni semplici e veloci per innovare e ampliare le nostre soluzioni di pagamento digitale sui canali fisici e online, sia tradizionali sia legate agli innovative payments, ma sempre all’avanguardia e nella massima sicurezza – commenta Claudia Vassena, Executive Director Sales & Marketing Digital Retail di Intesa Sanpaolo – All’anello di pagamento, diventato in poco tempo un oggetto trendy e utilizzato abitualmente da migliaia di clienti per i propri acquisti, aggiungiamo ora il nuovo braccialetto. è un dispositivo contactless dal design essenziale e in colori vivaci, versatile e a portata di mano, che consente di lasciare a casa portafoglio, borsa e telefono. Il nostro obiettivo è rendere il pagamento digitale sempre più diffuso, accessibile e inclusivo”.