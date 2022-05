Tonino Lamborghini Watches, il ritorno del Toro

Il nuovo Novemillimetri di Tonino Lamborghini Watches coniuga tecnologia, design e sportività in un orologio con cassa ultrasottile

“Gli orologi sono uno dei miei accessori preferiti, da un lato perché il loro movimento richiama l’heritage meccanico della mia famiglia, dall’altro perché il design applicato al settore dell’orologeria è una mia grande passione”, racconta Ferruccio Lamborghini, CEO e vice presidente di Tonino Lamborghini. È proprio la passione per l’ingegneria che ha spinto suo padre, il comm. Lamborghini, sin dalla fondazione dell’azienda, a ideare una linea di orologi dal design all’avanguardia. Per lo sviluppo di queste collezioni ha sempre chiesto ai suoi designer una selezione meticolosa di materie prime di pregio e di componenti preziosi.

L’ultima novità. Dopo aver lanciato nel 2019 una prima linea interamente prodotta in-house e progettata da Ferruccio, questa primavera il marchio ha presentato la nuova collezione che comprende l’orologio automatico Novemillimetri, risultato di una ricerca in termini di design ed ergonomia del centro stile aziendale, supportato dal watch designer Fulvio Locci. Grazie alla leggerezza, duttilità e resistenza del titanio è stato possibile realizzare un orologio dalla cassa ultrasottile che coniuga tecnologia, design, sportività, eleganza, grinta e lusso.

Le caratteristiche. Il Novemillimetri deve il suo nome alla cassa in titanio dallo spessore di 9 mm, caratterizzata da un profilo esagonale e un design audace come il simbolo del toro della famiglia Lamborghini. La cassa e la lunetta sono in titanio sabbiato o spazzolato, il vetro zaffiro è stato curato con trattamento antiriflesso mentre il fondello è in titanio. Il profilo della cassa è stato disegnato prendendo ispirazione dalle forme esagonali tipiche del mondo dell’automotive, mentre il DNA Lamborghini trova la sua massima espressione nelle linee nette, aerodinamiche e spigolose. Il quadrante ha un pattern brandizzato e porta la firma Tonino Lamborghini laccata in rilievo con indici applicati silver a ore 12. Il movimento dell’orologio è Swiss made automatico con funzioni di data, mentre la riserva di carica è di 38 ore.

Oro, nero e argento. Questo modello si declina nella versione con cassa nera e quadrante nero o silver e cinturino nero, con cassa in oro rosa, quadrante e cinturino nero (come i due modelli nella foto) oppure con cassa silver, lunetta oro-rosa, quadrante e cinturino blu. È possibile acquistare anche il cinturino nella versione in titanio.

Prezzo: a partire da 1.950 euro.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di maggio del magazine Wall Street Italia.