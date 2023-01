Timeless Time, gli scatti di Vincent Peters in mostra a Milano

Inaugurata durante la Fashion Week Milanese dedicata alle collezioni uomo per l’autunno-inverno 2023/24, la mostra, in collaborazione con Boglioli, presenta fotografie e scatti senza tempo, realizzati tra il 2001 e il 2021. Quello ritratto da Vincent Peters è il mondo delle star e delle celebrities in un’atmosfera da cinema neorealista italiano. Il fotografo, usando una particolare tecnica d’illuminazione, eleva i suoi soggetti a una posizione che spesso trascende il loro status di celebrità. Nei novanta lavori esposti, tutti espressamente in bianco e nero, la luce è protagonista nel definire le emozioni e raccontare le storie dei soggetti ritratti e della capacità di riflettere la bellezza.

Nell’ambito di questa mostra Cinecittà presenta i primissimi scatti del progetto Timeless Talent, realizzato dallo stesso Peters. Un racconto fotografico degli studi romani, oggi come ieri un punto di riferimento della creatività del cinema e della televisione italiana ed internazionale, focalizzato sulla valorizzazione dei talenti: dall’art department ai falegnami, dagli operai ai pittori, macchinisti, elettricisti, tecnici dello sviluppo della pellicola e gli artigiani di Cinecittà. Tutti coloro, insomma, che al fianco dei registi, contribuiscono alla creazione dei capolavori realizzati negli Studios.