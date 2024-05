Tech.Emotion, a Milano il summit tra digital ed emozioni

Ai blocchi di partenza la terza edizione del summit internazionale Tech.Emotion, una due giorni ricca di ospiti prestigiosi e tutta da seguire che si terrà a Milano. Vediamo tutto nell’analisi.

Il summit sul tech a Milano

In particolare, il 28 e 29 maggio, la Triennale del capoluogo lombardo ospiterà l’edizione 2024 del Tech.Emotion Summit, un evento organizzato da Emotion Network in collaborazione con il Corriere della Sera. Una kermess ricca e foriera di conoscenza, ispirazione e networking, con una prospettiva globale che parte dall’Italia per connettere visioni provenienti da tutto il mondo.

Lo sguardo rivolto al futuro

Il tema scelto per l’edizione 2024, “Frames / Fotogrammi: learning for future vision”, invita i partecipanti a focalizzare il proprio contributo al dibattito delle idee, in collaborazione con aziende partner. Il summit si propone di esplorare come tecnologia e umanesimo possano coesistere, creando un nuovo modello di innovazione e capitalismo che valorizzi il potenziale umano.

La rilevanza internazionale

Il 2024 si preannuncia un anno cruciale a livello globale, segnato da eventi come il 25° anniversario dello scoppio della bolla Internet, le elezioni negli Stati Uniti, in Europa, Inghilterra e India, nonché da tensioni belliche e sociali in crescita. In questo contesto, la tecnologia continua a evolversi ad una velocità senza precedenti, con impatti significativi sulle nostre vite e imprese.

L’obiettivo dell’evento

L’obiettivo di Tech.Emotion è mantenere acceso il dibattito pubblico sulla necessità di affrontare le sfide attuali in armonia con tecnologia, innovazione, umanesimo e creatività. L’evento mira a creare un forum in cui leader di pensiero e innovatori possano condividere le loro esperienze e visioni per il futuro, mettendo gli esseri umani al centro dell’innovazione.

Il pubblico sarà composto da una platea esclusiva di circa 400 ospiti provenienti da settori diversi, tra cui figure apicali di aziende europee, fondatori di società e startup, fondi di venture capital, family office, investitori privati e business angel da ogni parte del mondo.

Il programma e gli ospiti

Il summit prevede keynote speech, tavole rotonde, fireside chat, interviste e networking. Gli speaker, insieme a giornalisti del Corriere della Sera, si confronteranno su temi chiave, portando testimonianze che spaziano dal personale al professionale. A ognuno di loro verrà chiesto di individuare un momento di svolta nel proprio percorso e di immaginare come l’innovazione possa plasmare il futuro.

Vediamo alcuni dei protagonisti dell’evento già confermati e presenti:

● Howard Schultz Imprenditore, ex Presidente e CEO di Starbucks

● Angelo Moratti, Founder, Presidente & anchor investor Milan Investment Partners SGR

● Nerio Alessandri, Founder di Technogym

● Stefano Ciurli, Head of Global Services del Gruppo Enel,

● Brunello Cucinelli, Presidente and CEO di Brunello Cucinelli SpA

● Caryl Stern ex Presidentessa dell’Unicef

● Luca Cordero di Montezemolo Presidente Italo, Manifatture Sigaro Toscano & Fondazione Telethon

● Mattia Mor, Founder & CEO Emotion Network

● Karin Fischer, Co-founder di Emotion Network

● Roberto Bosisio Managing Director e Partner di BCG Italia

● Davide D’Arcangelo CEO di Next4

● Riccardo Mulone, Country Head di UBS Italia

● Fabrice Grinda Founder e Partner di FJ Labs

● Anastasia Seebohm, Ceo di Brilliant Minds

● Ruma Bose Imprenditrice & Investitrice

● Anu Duggal, Partner & Fondatrice di Female Founder Fund

● Marco Perego, Artista, produttore e regista

● Maria Rosaria Taddeo, Professoressa Università di Oxford

● Gianni Tamburi, Founder, Presidente & Ceo di T.I.P.

● KR Sridhar, Fondatore & Ceo di Bloom Energy

● Davide Serra Fondatore & Ceo Algebris Investments

● Helene Zaugg, Presidente di Motul

“Vogliamo creare ogni anno una grande momento di incontro e confronto a Milano per mettere in luce le grandi competenze e potenzialità, anche nascoste, dell’Italia, creando un ponte con grandi talenti ed investitori internazionali, unendo l’aspetto umano ed emozionale con l’innovazione e la tecnologia”, ha commentato Mattia Mor, fondatore di Emotion Network e AD della società organizzatrice.

Insomma, Tech.Emotion 2024 si configura come un evento imperdibile per chiunque sia interessato all’intersezione tra tecnologia ed emozioni, innovazione e umanesimo. Un’occasione unica per discutere di come affrontare le sfide attuali e future, mettendo al centro il valore delle persone e delle loro storie. Garantendo anche all’Italia un ruolo chiave nello sviluppo futuro dell’innovazione.