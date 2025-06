Supervision, Risks & Profitability 2025: le sfide bancarie

Il sistema bancario europeo si prepara a una nuova stagione di trasformazione, tra aggiornamenti regolamentari, rivoluzione digitale e attenzione crescente ai fattori ESG. In questo scenario, Supervision, Risks & Profitability 2025, in programma nelle giornate del 10 e 11 giugno presso l’Auditorium Bezzi di Banco BPM a Milano, rappresenta un’occasione centrale di confronto per chi guida l’evoluzione del settore.

Organizzato dall’ Associazione Bancaria Italia con la collaborazione di DIPO, il convegno – di cui Wall Street Italia è media partner – giunge alla sua venticinquesima edizione in un momento cruciale per il futuro del sistema finanziario europeo.

L’entrata in vigore del pacchetto CRR3/CRD6, che recepisce Basilea III nel diritto europeo, impone nuove riflessioni sulle politiche di credito, sulla gestione del rischio operativo e sulla governance. Parallelamente, le tensioni geopolitiche, i cambiamenti climatici e i rischi informatici spingono le banche a rafforzare la propria capacità di adattamento e resilienza.

La sfida è duplice: rispettare standard di vigilanza sempre più articolati e, al tempo stesso, non rinunciare a innovazione e competitività. Per farlo, sarà necessario valorizzare le potenzialità dell’intelligenza artificiale, ridisegnare le politiche di funding, integrare i fattori ESG nelle valutazioni creditizie e costruire board più efficaci, in grado di rispondere tempestivamente a scenari complessi.

Il convegno offrirà una panoramica completa sui temi più attuali:

EU Banking Package: impatti su politiche creditizie, prodotti e processi;

Evoluzioni regolamentari in tema di rischio di credito e nuovi approcci in tema di rating;

Finanziamento immobiliare e garanzie: effetti delle nuove norme prudenziali;

Novità della CRR3/CRD6 in tema governance (ruolo del Board, Fit & Proper assessment);

Novità CRR3/CRD6 per le LSI;

Sviluppi in tema di rischio operativo: la nuova metodologia di calcolo del requisito, la nuova tassonomia tra misurazione e gestione dei rischi operativi;

Politiche di funding: profili regolamentari, prospettive di mercato e gestione dei rischi;

Linee guida EBA su ESG Risks e impatti su rating e rendicontazione societaria;

Risk management e nuovi rischi: incorporare i nuovi rischi in scenari emergenti; sfide, opportunità e rischi da IA e altre tecnologie emergenti; rischi geopolitici e risk management.

Esperti, operatori e rappresentanti delle Autorità si confronteranno nelle sessioni parallele e nella plenaria di apertura, dedicata a “Crescita, trasformazione e competitività delle banche nella prospettiva di regulators e supervisors di fronte alle nuove sfide”.

La partecipazione è gratuita per gli associati ABI e DIPO, previa registrazione su https://basilea.abieventi.it/, dove è disponibile anche il programma completo.