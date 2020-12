Stimoli per 900 miliardi dal Congresso Americano, un trilione in Giappone

https://www.leopoldogasbarro.it/2020/12/21/dal-congresso-usa-approvato-nuovo-stimolo-da-900-miliardi-di-dollari/

Ecco il comunicato congiunto da poco presentato

Washington, DC – Il presidente della Camera Nancy Pelosi (D-CA) e il leader democratico del Senato Chuck Schumer (D-NY) hanno rilasciato la seguente dichiarazione dopo aver raggiunto un accordo sulla sollievo dal coronavirus e sul pacchetto omnibus:“Oggi abbiamo raggiunto un accordo con i repubblicani e la Casa Bianca su un soccorso di emergenza per il coronavirus e un pacchetto omnibus che fornisce i fondi urgentemente necessari per salvare le vite e i mezzi di sussistenza del popolo americano mentre il virus accelera. “Distruggeremo il virus e metteremo i soldi nelle tasche del popolo americano. Come parte dell’accordo, i democratici hanno assicurato disposizioni che includono:

Accelerare la distribuzione dei vaccini e schiacciare il coronavirus: il pacchetto di soccorso bipartisan COVID finalmente riconosce che non possiamo far funzionare la nostra economia se non riusciamo a tenere sotto controllo il coronavirus. Il pacchetto fornisce miliardi di fondi urgenti per accelerare la distribuzione gratuita ed equa di vaccini sicuri al maggior numero possibile di americani il prima possibile, per implementare una forte strategia nazionale di test e tracciamento con miliardi riservati specificamente per combattere le disparità che devono affrontare le comunità di colore e per sostenere i nostri eroici operatori sanitari e fornitori.

Termina la fatturazione a sorpresa: il pacchetto include una legislazione bipartisan e bicamerale che metterà fine alla fatturazione a sorpresa per le cure di emergenza e programmate.

Forte sostegno per le piccole imprese: i democratici si sono assicurati finanziamenti fondamentali e modifiche alle politiche per aiutare le piccole imprese, comprese quelle di proprietà di minoranze, e le organizzazioni non profit a riprendersi dalla pandemia. L’accordo include oltre $ 284 miliardi per il primo e il secondo prestito PPP perdonabile, l’ammissibilità per il PPP ampliato per organizzazioni non profit e giornali locali, emittenti televisive e radiofoniche, modifiche chiave al PPP per servire le imprese più piccole e le organizzazioni non profit in difficoltà e assistere meglio i ristoranti indipendenti, e include $ 15 miliardi di finanziamenti dedicati per luoghi dal vivo, cinema indipendenti e istituzioni culturali. L’accordo include anche $ 20 miliardi per sovvenzioni EIDL mirate che sono fondamentali per molte piccole imprese su Main Street.

Istituzioni finanziarie di sviluppo comunitario e istituti di deposito di minoranza : l’accordo include accordi di PPP dedicati per imprese molto piccole e prestiti tramite istituti di credito basati sulla comunità come Istituzioni finanziarie di sviluppo comunitario (CDFI) e Istituzioni di deposito di minoranza (MDI); 9 miliardi di dollari in investimenti di capitale del Tesoro USA di emergenza in CDFI e MDI per sostenere i prestiti nelle comunità a basso reddito e svantaggiate, comprese le contee di povertà persistente, che potrebbero essere influenzate in modo sproporzionato dagli effetti economici della pandemia COVID-19; e 3 miliardi di dollari in sostegno di emergenza per CDFI attraverso il Fondo CDFI per rispondere all’impatto economico della pandemia sulle comunità a basso reddito e minoritarie svantaggiate.

Assistenza per l’affitto : i democratici si sono assicurati 25 miliardi di dollari di assistenza per l’affitto di cui avevano bisogno per le famiglie che lottano per rimanere nelle loro case e un’estensione della moratoria sugli sfratti.

Rafforza il credito d’imposta sulle abitazioni a basso reddito : il pacchetto potenzia il LIHTC per contribuire ad aumentare la costruzione di alloggi a prezzi accessibili e fornire maggiore certezza ai progetti di alloggi a prezzi accessibili nuovi e in corso.

Controlli sui pagamenti diretti: i democratici si sono assicurati un nuovo ciclo di pagamenti diretti del valore fino a $ 600 per adulto e bambino, assicurando anche che le famiglie di status misto ricevessero i pagamenti.

Credito d’imposta sul reddito guadagnato e credito d’imposta sui figli rafforzati: l’accordo aiuta a garantire che le famiglie che hanno affrontato la disoccupazione o hanno ridotto i salari durante la pandemia possano ricevere un forte credito d’imposta in base al reddito del 2019, preservando questi supporti di reddito vitali per le famiglie vulnerabili.

Supporta il congedo per malattia retribuito: l’accordo prevede un credito d’imposta per sostenere i datori di lavoro che offrono assenze per malattia retribuite, sulla base del framework Families First.

Credito d’imposta sulla trattenuta dei dipendenti : l’accordo estende e migliora il credito d’imposta sulla trattenuta dei dipendenti per aiutare a mantenere i lavoratori al lavoro durante le chiusure del coronavirus o la riduzione delle entrate.

Vantaggi migliorati dell’assicurazione contro la disoccupazione: i democratici hanno evitato l’improvvisa scadenza dei benefici dell’assicurazione contro la disoccupazione per milioni e hanno aggiunto un miglioramento dell’interfaccia utente di $ 300 a settimana per gli americani senza lavoro.

Assistenza nutrizionale per famiglie affamate: i democratici si sono assicurati 13 miliardi di dollari in maggiori benefici SNAP e nutrizionali per i bambini per aiutare ad alleviare la storica crisi della fame che ha lasciato fino a 17 milioni di bambini nell’insicurezza alimentare.

Istruzione e assistenza all’infanzia: l’accordo prevede finanziamenti per 82 miliardi di dollari per college e scuole, compreso il supporto per la riparazione e la sostituzione dei sistemi HVAC per mitigare la trasmissione del virus e riaprire le aule, e 10 miliardi di dollari per l’assistenza all’infanzia per aiutare i genitori a tornare al lavoro e mantenere la custodia dei bambini fornitori aperti.

Espansione storica di Pell Grants : il pacchetto include la più grande espansione dei beneficiari di Pell Grant in oltre un decennio, raggiungendo 500.000 nuovi beneficiari e garantendo che oltre 1,5 milioni di studenti riceveranno ora il massimo beneficio.

Accesso a banda larga: l’accordo investe 7 miliardi di dollari per aumentare l’accesso alla banda larga, compreso un nuovo vantaggio di emergenza a banda larga per aiutare milioni di studenti, famiglie e lavoratori disoccupati a permettersi la banda larga di cui hanno bisogno durante la pandemia

Combatte la crisi climatica : l’accordo include ampie riforme sull’energia pulita, miglioramenti della R&S, incentivi all’efficienza ed estende i crediti d’imposta sull’energia pulita per creare centinaia di migliaia di posti di lavoro in tutta l’economia pulita. Il pacchetto inoltre elimina gradualmente gli HFC super inquinanti, posizionando gli Stati Uniti a guidare il mondo nell’evitare fino a 0,5 gradi Celsius di riscaldamento global

WRDA: L’accordo include il bipartisan Water Resources Development Act del 2020, che crea posti di lavoro ben retribuiti, rafforzando e migliorando le infrastrutture idriche vitali su cui gli americani fanno affidamento mentre sbloccano l’Harbour Maintenance Trust Fund.

Salute globale: i democratici si sono assicurati ulteriori 3,36 miliardi di dollari per un totale di 4 miliardi di dollari per GAVI, l’alleanza internazionale per i vaccini, riconoscendo che non siamo veramente al sicuro finché il mondo intero non sarà al sicuro dal coronavirus.

“I governi statali e locali avranno sicuramente bisogno di finanziamenti aggiuntivi per prevenire i licenziamenti insensati di lavoratori essenziali eroici e tagli ai servizi critici. L’accordo fornisce alcuni nuovi importanti fondi mirati per le funzioni del governo statale e locale che aiuteranno ad alleviare i loro oneri di bilancio complessivi. Questi fondi mirati includono le risorse di emergenza per le scuole, $ 27 miliardi per le autostrade statali, agenzie di transito in difficoltà, Amtrak e aeroporti, $ 22 miliardi per le spese sanitarie del governo statale, locale, tribale e territoriale e un anno aggiuntivo di ammissibilità per le spese nell’ambito del CARES Coronavirus Relief Fund.

“Il soccorso di emergenza in questo accordo, il secondo più grande nella storia solo al CARES Act, è un primo passo importante che i Democratici sperano di portare avanti sotto la nuova amministrazione Biden-Harris per soddisfare i bisogni rimanenti del popolo americano durante questo storico crisi sanitaria ed economica.

“La Camera si muoverà rapidamente per approvare immediatamente questa legislazione, in modo che possa essere rapidamente inviata al Senato e poi alla scrivania del Presidente per la sua firma. Con l’orribile accelerazione delle infezioni e dei decessi quotidiani, non c’è tempo da perdere “.