Spotlight. A proposito di Daniel

L’attore inglese Daniel Craig come non si era mai visto e di più. Flavia Di Giustino, Senior Brand Manager di Moët Hennessy Italia, racconta i progetti del gruppo

A cura di Margherita Calabi ed Elisa Copeta

Tradizione, ricerca, innovazione e un pizzico di audacia distinguono i marchi di Moët Hennessy, leader mondiale nel settore degli alcolici di lusso. A partire da Belvedere Vodka e la sua campagna con Daniel Craig che ha stupito il mondo, fino a Volcán X.A, ultimo lancio della tequila messicana NOM1523. A raccontarlo è Flavia Di Giustino, Senior Brand Manager del portafoglio distillati di Moët Hennessy Italia.

Daniel Craig nella campagna di Belvedere Vodka fotografata da Juergen Teller al Cheval Blanc di Parigi

Come è cresciuto il portafoglio distillati di Moët Hennessy in questi anni?

“Il nostro portafoglio è cresciuto notevolmente negli ultimi due anni. Nel 2021 abbiamo lanciato in Italia Volcán De Mi Tierra, un brand di tequila messicano nato dalla joint venture tra Moët Hennessy e la famiglia Gallardo, che vanta una produzione di tequila messicana da oltre quattro secoli. Il Blanco, il Reposado e il Cristalino compongono il main range e differiscono per invecchiamento, complessità e prezzo. L’ultimo gioiello è Volcán X.A, bottiglia distribuita nei locali più iconici, che presenta un blend di invecchiamenti incredibilmente raro e prezioso. Lo scorso anno abbiamo lanciato Eminente, un rum cubano creato grazie alla sapiente arte di César Marti, il più giovane Maestro Ronero di Cuba, che ambisce a riportare in auge lo stile del rum cubano del XIX secolo rendendo protagonista assoluta l’aguardiente. Eminente è disponibile in due declinazioni, Ambar Claro 3 Años e Reserva 7 Años. Nel 2022 il nostro portafoglio ha infine accolto Whistle Pig, un rye whiskey americano prodotto nella prima fattoria-distilleria in Vermont, che è già divenuto il più premiato al mondo”.

Volcán De Mi Tierra Cristalino, Reposado e Blanco

Flavia Di Giustino, Senior Brand Manager Spirits di Moët Hennessy Italia

Il vostro portafoglio include anche Belvedere Vodka, il primo brand che ha trasformato la vodka in un prodotto di lusso…

“Quella di Belvedere Vodka è una storia che non mi stancherò mai di raccontare. La distilleria è stata fondata nel 1910 in Polonia e Belvedere Vodka è stata lanciata sul mercato americano negli anni ‘90. A quei tempi, il U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms definiva la vodka come un distillato incolore, insapore e inodore. Il mercato era saturo: tutta la vodka aveva lo stesso sapore e lo stesso prezzo. Belvedere voleva essere di più. Il marchio decise di produrre la prima vodka al mondo con un carattere distintivo selezionando una materia prima raffinatissima, la segale (a quei tempi la vodka era per lo più realizzata con le patate), per avere un profilo organolettico più deciso. Così è nata la prima vodka di lusso della storia. Belvedere ha inventato una nuova fascia di mercato, gettando le basi per il mercato segmentato così come lo conosciamo oggi”.

La campagna di Belvedere Vodka con Daniel Craig ha avuto un successo strabiliante a livello di numeri ed interazioni. Come è nata l’idea di questo progetto inaspettato e quale crede sia l’aspetto vincente della campagna?

“La campagna di Belvedere Vodka con Daniel Craig, diretta dal premio Oscar Taika Waititi e con la colonna sonora di Rita Ora e Giggs, non poteva non essere un successo. Il progetto ha avuto un’eco e una risonanza mondiali senza precedenti. La campagna è stata lanciata a novembre 2022 a Times Square, New York, ed è poi arrivata nel resto del mondo, negli Stati Uniti, in Germania, Gran Bretagna, Australia e in Italia. Nel mese di dicembre 2022 abbiamo invaso la città di Milano con gli scatti dell’iconico fotografo Juergen Teller. Quello che è risultato vincente è stato l’elemento ironico: Belvedere Vodka ha scelto un volto conosciuto in tutto il mondo per la sua eleganza, il suo aplomb ed il suo fascino, proponendolo in una veste diversa. Il video della campagna ha registrato oltre 6 milioni di visualizzazioni in due mesi su YouTube confermandosi un vero e proprio ‘trend’ a livello globale, tutti ne hanno parlato e l’amplificazione online è stata senza precedenti. Credo che il mondo si sia innamorato di questo Daniel Craig, più ironico, che si muove tra i corridoi di uno degli alberghi più belli di Parigi e degusta un bicchiere di Belvedere Vodka. Persino Madonna ha ripostato il video sul suo profilo Instagram”.

Il rum Eminente Reserva 7 Años

Lo scorso dicembre Belvedere ha lanciato la nuova Belvedere Vodka Altitude, cosa rappresenta per voi questo progetto?

“Belvedere Vodka Altitude è una bottiglia in limited edition che è stata rilasciata in via esclusiva in Italia, Francia, Austria e Germania con lo scopo di diventare la regina indiscussa della stagione sciistica e protagonista dell’après-ski. Il cuore geografico del progetto in Italia è Courmayeur, dove abbiamo istituito un vero e proprio flagship – la Loge du Massif – che intepreta Belvedere Vodka Altitude con una serie di cocktail d’autore. È l’ennesima espressione dei valori del marchio: stile, qualità senza compromessi e autenticità. Abbiamo voluto celebrare questi valori con un gruppo di personaggi diventati a tutti gli effetti ‘friends of the brand’: per il lancio ufficiale di Belvedere Vodka Altitude in Italia, lo scorso dicembre, c’erano Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser, i modelli Korlan Madi, Amina Ladymia e Mattia Narducci e infine i digital talents Luca Macellari Palmieri e Marco Fantini”.

La pandemia ha cambiato molte abitudini, fra cui il modo di consumare alcolici e distillati. Come è cambiato l’approccio del consumatore verso i prodotti Moët Hennessy?

“La pandemia ha cambiato le nostre abitudini, ma i consumatori non vedevano l’ora di tornare a condividere momenti di convivialità fuori casa, a bere il loro drink preferito nel bar di fiducia. A livello di numeri, il 2022 è stato un anno record per Belvedere Vodka in Italia e nel mondo. Oggi i consumatori sono sempre più informati, si appassionano al mondo dei distillati, sfidano i bartender a interpretare i loro gusti e specificano il brand con cui vorrebbero si miscelasse il loro cocktail. Non si chiede più un semplice Gin Tonic, si chiede uno specifico brand di gin e di tonica. Non solo, la volontà è quella di bere meno, ma bere meglio. Anche chi non è un grande esperto è ben disposto a pagare un po’ di più a fronte della qualità di un cocktail. È ufficiale: l’era della tequila sale boom boom e dell’open bar si avvia verso il tramonto. Tutti questi trend sono incredibilmente positivi per prodotti di lusso e di qualità come quelli del nostro portafoglio”.

Per concludere, quali saranno le sfide del 2023 di Moët Hennessy?

“Coerentemente con il dinamismo degli ultimi anni anche il 2023 non farà eccezione: Volcán De Mi Tierra presenterà le sue tre etichette di Blanco, Reposado e Cristalino in una veste nuova. Questo nuovo packaging verrà introdotto in Italia tra pochi mesi: la silhouette della bottiglia sarà ancor più evocativa, un omaggio all’artigianalità e al Vulcano Tequila da cui prende nome il marchio. Ardbeg, il whisky torbato più amato al mondo, lancerà una serie rarissima di edizioni speciali e Glenmorangie ed Hennessy rilasceranno la loro annuale edizione limitata. Anche Belvedere Vodka sorprenderà i suoi consumatori prima dell’estate grazie a quello spirito pionieristico che da sempre contraddistingue la distilleria. E infine i nostri gioielli più recenti: Whistle Pig ed Eminente. Stiamo sviluppando nuove piattaforme di comunicazione per rendere questi marchi leader indiscussi nelle loro rispettive categorie di mercato”.