Si amplia l’offerta di prodotti da Spectrum Markets, che introduce da oggi nella sua gamma anche gli ETF. Una svolta importante e interessante per i clienti retail, che guardano a questo genere di strumenti finanziari con un interesse sempre maggiore. Ad annunciarlo è la stessa società con una nota ufficiale.

L’annuncio di Spectrum

Commissioni low cost e diversificazione sono gli ingredienti principali che spingono gli investitori verso gli ETF: un trend intercettato da Spectrum Markets, che aumenta così gli strumenti disponibili per la negoziazione sulla sua trading venue. Da oggi, di fatto Spectrum includerà anche gli Exchange Traded Funds (ETF) accanto all’offerta preesistente di securitised derivatives. Il mercato paneuropeo per strumenti finanziari intende così rispondere alla crescente popolarità degli ETF.

I vantaggi della piattaforma

Grazie alla sua infrastruttura e tecnologia avanzate, Spectrum è in grado di evolversi per soddisfare la crescente domanda di questa categoria di prodotti e ampliare la gamma di strumenti a disposizione. Inoltre, la possibilità di usufruire di orari di negoziazione estesi consente ai broker di agevolare il trading intraday degli investitori retail, all’interno di un ambiente regolamentato. ICF BANK AG, il principale market-maker tedesco, sarà il fornitore di liquidità esclusivo per gli ETF quotati sulla trading venue.

Gli ETF disponibili per i clienti

Su Spectrum saranno disponibili per il trading 1.757 ETF emessi da oltre 30 fornitori di fondi leader a livello mondiale, tra cui Amundi, BNP Paribas, Goldman Sachs, Fidelity, Franklin Templeton, HSBC, iShares, JP Morgan, Legal & General, Pimco, State Street, UBS, Vanguard e WisdomTree, con l’opportunità di usufruire di orari di negoziazione estesi. Gli investitori retail potranno ora negoziare questi ETF su Spectrum dalle 8 alle 22 CET.