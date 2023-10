Solare, la fonte di energia del futuro

L’energia solare oggi rappresenta una delle risorse energetiche più importanti per il futuro del nostro pianeta e questo, già noto da tempo, è diventato ancora più chiaro ora che l’inevitabile crescente domanda di energia è accompagnata dalle sempre più pressanti preoccupazioni per l’ambiente e il cambiamento climatico.

Quello che dobbiamo e possiamo fare per assicurare alle generazioni future un pianeta il più sano possibile è chiaro ed è stato messo nero su bianco dall’Accordo di Parigi del 2015, ma gli ambiziosi obiettivi a cui hanno deciso di aderire 194 paesi del mondo richiedono un grande impegno a livello globale che passa anche per le innovazioni tecnologiche in grado di velocizzare e trasformare il modo in cui siamo abituati a pensare le celle fotovoltaiche e il loro impiego nella nostra quotidianità.

Guardando a un futuro più pulito l’energia solare emerge come una soluzione cruciale per affrontare queste sfide globali, dal momento che, sfruttando una fonte virtualmente illimitata, si può ottenere energia elettrica o termica senza emissione di gas serra nocivi. I vantaggi sono tanti e molto importanti e proprio per questo lo sforzo globale per convertire in energia elettrica e termica questa enorme massa di energia a nostra disposizione sta aumentando drasticamente di anno in anno, con sempre più aziende che riescono a ridurre o compensare il proprio impatto sull’ambiente grazie all’energia solare.

La crescita dell’intelligenza artificiale, dell’automazione e di altre tecnologie ci hanno permesso di fare dei passi da gigante verso un futuro più pulito e i dati oggi parlano chiaro ed è anche per questo che sempre più persone decidono di investire i propri risparmi in questo settore dall’enorme potenziale. Nel 2023, secondo l’ultimo aggiornamento sul mercato dell’energia rinnovabile dell’Agenzia Energetica Internazionale (IEA), il mondo aggiungerà una quantità record di energie rinnovabili ai sistemi elettrici, “più della capacità energetica totale di Germania e Spagna messe insieme” e di questo passo nel 2030 il mondo riuscirà a disporre di una capacità di produzione solare fotovoltaica sufficiente per soddisfare il livello di domanda annuale previsto nello scenario Emissioni nette zero entro il 2050 della stessa IEA.

Il rapido sviluppo dell’industria dell’energia solare ha una serie di conseguenze che non sempre possono risultare immediate, come una migliore accessibilità all’elettricità in regioni remote o in via di sviluppo, la creazione di posti di lavoro e una crescita economica per i paesi che decidono di investire nelle tecnologie solari.

Il futuro è già qui e investire oggi nell’energia solare può portare a importanti guadagni e vantaggi anche nel breve periodo. Più di altri settori, infatti, quello dell’energia solare si muove a passo veloce nei settori più disparati. Pensiamo ad esempio, a quanto gli alberi solari stiano diventando l’alternativa ideale ai pannelli solari a cui siamo abituati a pensare. Poco più di 10 anni fa a Singapore veniva inaugurato il parco Gardens by the Bay in cui sorgono dei “superalberi” che presentano, mimetizzati alla perfezione, pannelli fotovoltaici sufficienti ad alimentare l’intero parco. Da quel concetto che ha portato alla realizzazione di strutture imponenti come quelle del Supertree Grove di Singapore siamo arrivati in pochi anni a realizzare degli alberi solari di dimensioni contenute da installare in città per la ricarica delle auto elettriche, ma anche in parchi e altre aree ad alta densità abitativa.

E che dire delle strade che ogni giorno in ogni parte del mondo permettono lo spostamento di miliardi di persone? Le strade con pannelli solari integrati nel manto stradale sono in fase di sperimentazione in diversi Paesi e lo stesso sta accadendo coi mezzi di trasporto. Nel 2017, ad esempio, in Australia è stato inaugurato il Byron Bay Train, il primo treno al mondo alimentato esclusivamente a energia solare, e nella già citata Singapore si impiegano già dal 2021 diversi autobus alimentati ad energia solare.

È sempre più chiaro quale sarà il futuro e, da investitore, intercettare fin da ora questo trend in continua crescita può rappresentare il modo migliore per far crescere i propri risparmi. M&G Investments, asset manager globale con una lunga storia di investimenti attivi e di innovazione nei mercati pubblici e privati, ha realizzato una serie di 6 mini ebook su temi legati alla sostenibilità. Il primo, scaricabile a questo link, è dedicato proprio alle innovazioni nel settore dell’energia solare.

Il secondo mini ebook, dedicato alle tecnologie che permettono di ottimizzare la gestione delle acque sotterranee, sarà presto disponibile nella sezione dedicata.