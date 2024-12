Smoking, mezzanotte tra stile e innovazione

Dicembre, con le sue notti di gala e le occasioni festose, è il mese in cui l’uomo sofisticato non può esimersi dal richiamare all’ordine il suo completo più nobile. Lo smoking, con la sua allure d’altri tempi ma intrinsecamente moderno, non solo si riconferma il re indiscusso dell’abbigliamento formale, ma si reinventa attraverso le tendenze dell’inverno 2024. Un mix sapiente di tradizione e avanguardia, che parla a un gentiluomo contemporaneo sempre più attento ai dettagli e alle sfumature sartoriali.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

L’essenza del rigore.

Prima di addentrarci nei dettami stilistici che questo inverno riserva, è doveroso un richiamo alle regole d’oro che fanno dello smoking un capo di assoluta eccellenza. La sua struttura sartoriale è governata da canoni precisi e intramontabili, che non ammettono compromessi.

Il tessuto prediletto per lo smoking è la lana, spesso in filato pettinato, con un peso che garantisce il giusto drappeggio e una silhouette impeccabile. La giacca, monopetto o doppiopetto, si caratterizza per i revers a lancia o sciallati, generalmente in raso di seta, che conferiscono un’eleganza quasi teatrale.

Il colore principe è il nero, sebbene anche il blu notte abbia conquistato un posto di rilievo tra le scelte cromatiche più raffinate.

Il pantalone dello smoking non conosce pinces, e la sua linea pulita, priva di risvolti, è decorata da una banda laterale – il galon – anch’essa in raso di seta, in un accordo perfetto con i revers della giacca. Il taglio impeccabile è la firma dell’alta qualità sartoriale, e ogni dettaglio, dal bottone coperto alla chiusura laterale, è pensato per garantire continuità e razionalità visiva.

Fondamentale è la scelta della camicia, che non ammette concessioni alla disinvoltura: bianca e in cotone, presenta un colletto rigido e spesso con punte spezzate. L’abbottonatura nascosta o impreziosita da gemelli sottolinea ulteriormente la raffinatezza dell’insieme.

Non può mancare il papillon, annodato a mano, che completa con un tocco di maestria l’equilibrio tra formalità e stile. Le calzature, solitamente in vernice nera, richiamano il rigore di un’eleganza senza tempo, lasciando spazio solo a modelli Oxford o a slippers in velluto.

Le tendenze per l’inverno 2024/2025

Se l’essenza dello smoking resta saldamente ancorata a un’etichetta, l’inverno 2024 introduce alcune evoluzioni stilistiche. La moda maschile, sempre più orientata verso un’idea di individualismo e di espressione personale, ha reinterpretato questo capo in chiave contemporanea senza tradirne l’anima tradizionale.

In primis, emerge il ritorno prepotente del velluto. Questa tendenza, che strizza l’occhio agli eccessi anni ’70, dona allo smoking un tocco di sensualità e ricchezza materica, senza mai scadere nel kitsch.

Anche l’utilizzo del doppiopetto, talvolta ritenuto una scelta più audace, conosce una rinnovata popolarità, grazie a silhouette più asciutte e dinamiche che evitano l’effetto ingessato. Le linee rimangono affilate e pulite, ma vi è una maggiore fluidità nella struttura, che garantisce comfort e movimento, senza intaccare la compostezza formale.

Per quanto riguarda i dettagli, il papillon classico cede talvolta il passo a varianti in velluto o seta goffrata, aggiungendo un tocco di texture che impreziosisce anche le scelte più essenziali. L’uso di calzature meno tradizionali, come le slipper in velluto ricamate o i mocassini in pelle lucida, suggerisce un’interpretazione più personale e meno ingessata dello smoking, aprendo la strada a una visione che non teme contaminazioni tra formale e casual.

L’inverno 2024 celebra uno smoking che, pur rispettando le tradizioni più fedeli, si evolve e si arricchisce di nuovi codici stilistici.

L’uomo moderno, che vuole essere protagonista delle sue serate mondane, non ha paura di osare con texture e colori, mantenendo però intatto quell’aura di imperturbabile eleganza che solo uno smoking ben confezionato può garantire. La parola d’ordine è personalizzazione: lo smoking è una dichiarazione di stile che riflette l’attenzione al dettaglio e l’intramontabile voglia di distinguersi.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di dicembre del magazine Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti.