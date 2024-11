Seniority 2024, Fideuram ISPB premia i consulenti di maggiore esperienza

Fideuram ISPB ha reso omaggio ai consulenti finanziari che hanno raggiunto traguardi di carriera significativi, con 25, 30 e 40 anni di esperienza nelle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments. Attraverso sette eventi esclusivi, organizzati in prestigiose location italiane, l’istituto ha voluto celebrare la professionalità e la dedizione dei suoi professionisti, consolidando i legami all’interno della rete e ribadendo il valore dell’esperienza come pilastro del successo aziendale.

Gli eventi “Seniority” in tour

In particolare, negli scorsi giorni, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha celebrato i propri consulenti che hanno raggiunto traguardi significativi di carriera, con 25, 30 e 40 anni di esperienza all’interno delle reti Intesa. Per festeggiare questi professionisti sono stati organizzati sette incontri sul territorio, che hanno avuto inizio a Roma il 14 ottobre e si sono conclusi a Firenze l’8 novembre, passando anche per Milano e Torino. Gli eventi “Seniority” si sono svolti in sedi di grande prestigio, tra cui la Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna a Roma, il Teatro Gerolamo a Milano, Palazzo Carignano a Torino e Palazzo Borghese a Firenze; luoghi di grande valore storico e artistico che hanno offerto il palcoscenico ideale per valorizzare l’impegno ultradecennale e l’eccellenza professionale dei propri consulenti finanziari.

I professionisti premiati

Circa 300 manager e professionisti della consulenza sono stati celebrati durante le giornate, davanti a un parterre di ospiti di spicco provenienti dai settori sportivo e finanziario. L’Amministratore Delegato di Fideuram ISPB, Lino Mainolfi, ha dato il via ai festeggiamenti, insieme al Condirettore Generale Fabio Cubelli e al Responsabile della Rete e Coordinamento Commerciale Andrea Ghidoni. Sono stati riconosciuti e celebrati i risultati professionali e l’impegno dei consulenti, sotto la conduzione di Stefano Gallizioli, Responsabile del Coordinamento delle Reti, che ha guidato gli incontri, accogliendo e intervistando gli ospiti sul palco.

Gli obiettivi futuri

“Questi incontri ci consentono di esprimere il nostro profondo apprezzamento verso i consulenti che, con dedizione e competenza, hanno contribuito al successo e alla crescita di Fideuram. Celebrando la loro esperienza, guardiamo con fiducia al futuro, continuando a costruire relazioni solide con i nostri clienti – ha commentato Lino Mainolfi, Amministratore Delegato di FideuramISPB – Ogni tappa del tour è stata un’occasione unica per rafforzare i legami all’interno della rete e celebrare un patrimonio di esperienza che continua a essere il pilastro del successo di Fideuram – ISPB.