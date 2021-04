Selene Genisella: la Wonder Woman del fitness motivazionale

Articolo di Marianna Natale

L’emergenza Covid da un anno a questa parte, ha sicuramente cambiato le abitudini di vita e gli stati d’animo degli italiani e non solo, ma dell’intera popolazione mondiale.

Dalla vita privata a quella lavorativa, il Coronavirus sta avendo un impatto importante sulle abitudini quotidiane degli italiani, ma non sempre e soltanto in senso negativo. Meno cene fuori, più televisione e video online in casa ma anche tanti libri, bricolage, tempo da dedicare più a se stessi e alle proprie famiglie. Si è passati allo smart working o lavoro agile, alla spesa e acquisiti on line, alla palestra in casa.

Ne sa qualcosa Selene Genisella, l’eroina del fitness per corrispondenza e trainer delle celebrities, da Belén Rodriguez, a Valentina Ferragni, a Elisabetta Franchi. Tanti successi e gratificazioni. Un mix di origini, nata a Monza da mamma sicula e papà veneto, Selene fin da piccola si dedica con passione al mondo dello sport, da nuotatrice a bagnina, conseguita la laurea in Scienze motorie, inizia a lavorare nelle palestre per poi diventare una personal trainer famosa offrendo la sua consulenza on line. Oggi la sua community conta più di 16 mila donne.

Si tratta del programma SGP (Selene Geniselle Program), nome che poi da le origini al suo brand e alla sua azienda popolata da sole donne. Con il programma in corrispondenza, Selene segue le sue clienti non facendole scomodare per recarsi in palestra, seguendole anche in una corretta alimentazione. Un allenamento fisico e psico-fisico. Certo Selene ha visto lungo, ancor prima che arrivasse la pandemia il suo servizio on line inizia a crescere anche viralmente, attraverso il suo canale Instagram, principalmente (siamo nel 2017), fino ad oggi ad avere oltre tre mila iscritte alla sua news letter.

Bella, tonica e fisico da vera atleta, Selene si rivolge ad un pubblico esclusivamente femminile, perché come dice lei: “Credo nell’empatia femminile: una donna comprende più facilmente un’altra donna”.

Si preoccupa delle donne e del loro corpo, rendendolo bello e sinuoso, sensuale e con i glutei in primo piano. In poco tempo è riuscita a creare un vero e proprio movimento on line di donne, dove il mantra è diventato “per prima ci devi credere tu”, una filosofia di vita e di alimentazione, un modo di vivere il quotidiano in armonia con se stesse senza mai nascondersi ma “presentandosi al mondo”.

Un fitness motivazionale quello di Selene, che oltre ad esercitare il proprio ruolo di Trainer con le sue consulenze on line, sapientemente mixa anche una dose di motivazione e coaching. Un fitness che aiuta a mantenere sano non solo il corpo ma anche la mente, fattore non da poco visto il momento contingente che stiamo affrontando.

Un volano di vita, per migliorarla e arricchirla, senza mai vergognarsi di mostrarsi per come si è. Bisogna partire da sé.

Questo è il fitness che pratica Selene e forse che oggi aiuta in modo più diretto e sano a resistere alle difficoltà della vita e ad abbracciare i cambiamenti. E domani?

Oggi intanto Selene vive in una casetta a 100 metri dal mare di Las Palmas, grazie al suo amico “nomade digitale” come lo definisce, un luogo dove ha ritrovato se stessa, continua con la sua attività e il suo progetto. Si dice felice, perché ha ritrovato il suo tempo (TAKE YOUR TIME), ha VISUALIZZATO LA SUA ROTTA, e ha eliminato quel “se” ( E SE…) che a volte ci logora la vita.