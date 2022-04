Seiko, missione Antartide

Seiko introduce nella collezione Prospex una nuova interpretazione dell’orologio subacqueo del 1968 in grado di affrontare le condizioni climatiche più estreme

Il primo orologio subacqueo del Giappone è nato grazie a Seiko nel 1965 e, solo un anno più tardi, è stato indossato dai membri dell’ottava spedizione giapponese di ricerca in Antartide, che hanno scelto i modelli della manifattura anche per le esplorazioni successive del 1966 e 1969. Proprio a cavallo tra queste due spedizioni è nato lo storico orologio subacqueo Seiko 1968 che oggi viene riproposto in una nuova versione nella collezione Prospex. Un modello che verrà indossato dai membri della 63° missione di ricerca giapponese in Antartide.

Le caratteristiche. Il nuovo Seiko 1968 ha cassa, lunetta e corona realizzate con una brillante tonalità bianca chiamata Ever-Brilliant Steel, molto più resistente alla corrosione di quella utilizzata nella maggior parte degli orologi. Questo modello è alimentato dal Calibro 8L35 che è stato sviluppato per gli orologi subacquei ed è assemblato manualmente dagli artigiani della manifattura. La rigidità e la precisione del movimento garantiscono i massimi livelli di prestazione negli ambienti più difficili, sia sulla terraferma che sott’acqua.

Il quadrante. Il motivo del quadrante richiama il paesaggio Antartico, mentre la sottile gradazione del blu, dalla più chiara alla più scura, rievoca i colori del ghiaccio polare. Tutti gli indici delle ore hanno un rivestimento di Lumbrite, così come le lancette. Il cristallo è uno zaffiro a doppia curvatura con rivestimento antiriflesso sulla superficie più interna per garantire alta leggibilità da ogni angolazione. Il design del cinturino, che rende omaggio all’orologio originale del 1968, è prodotto in silicone per una maggiore resistenza e comfort. È disponibile anche nella versione in tessuto che incorpora una tecnica di intreccio tipica giapponese chiamata Seichu.

La serie Prospex Save the Ocean. Questo nuovo orologio si aggiunge alla serie Prospex Save the Ocean a supporto di diverse iniziative di conservazione marina, una delle quali prevede contributi all’Istituto Nazionale di Ricerca Polare con sede a Tokyo. Presentato anche nella versione con il quadrante nero, il nuovo modello Seiko è disponibile solo in edizione limitata: 1.300 esemplari per la versione blu e 600 per quella nera.

Prezzo: 4.600 euro.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di aprile del magazine Wall Street Italia.