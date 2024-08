Schwab: americani più fiduciosi nel raggiungere i propri target finanziari

Oltre il 60% degli americani ritiene di essere in una posizione migliore per raggiungere i propri obiettivi finanziari rispetto alle generazioni che li hanno preceduti, secondo l’ottavo sondaggio annuale Modern Wealth Survey di Schwab, che analizza il modo in cui gli americani pensano al risparmio, alla spesa, agli investimenti e alla ricchezza.

Questo ottimismo è più marcato tra i Boomers, con il 66% che ritiene di avere maggiori o uguali probabilità rispetto alle generazioni precedenti di raggiungere i propri obiettivi. Tuttavia, ogni generazione intervistata ha mostrato un livello di fiducia simile quando le è stato chiesto di confrontarsi con le generazioni precedenti: la generazione X (63%), i Millennial (62%) e la generazione Z (60%).

Americani più ottimisti perché investono

Uno dei fattori che probabilmente ha portato a questa positività è l’aumento del numero di americani che investono nel mercato azionario. Il sondaggio di Schwab mostra che quasi tre americani su cinque (58%) investono oggi, in linea con i recenti dati della Federal Reserve che mostrano la stessa percentuale di famiglie americane che possiedono azioni, sia in fondi comuni di investimento, sia in conti pensionistici, sia in azioni individuali. I dati della Federal Reserve sono in aumento rispetto al 53% del 2019 e sono i più alti mai registrati.

In effetti, alla domanda sul perché si trovino in una situazione finanziaria migliore rispetto alle generazioni precedenti, l’indagine di Schwab indica che gli americani ritengono di avere più modi per costruire la ricchezza (50%), una maggiore accessibilità agli investimenti (46%) e ulteriori opzioni di investimento a loro disposizione (46%).

In particolare tra i Gen Z, il motivo principale della maggiore fiducia finanziaria è il migliore accesso agli investimenti. Secondo i dati di Schwab, questa generazione, che inizia con i nati alla fine degli anni ’90, ha iniziato a risparmiare e investire in media a 19 anni, quasi la metà dell’età in cui hanno iniziato a investire i Boomers (35 anni).

Se poi si confrontano con i loro genitori alla loro età, più della metà degli americani intervistati ritiene di fare un lavoro migliore in materia di investimenti (51%) e di vivere lo stile di vita desiderato più di quanto facessero i loro genitori alla loro età (52%).

“Non c’è mai stato un momento migliore per essere un investitore, ed è un segnale molto positivo vedere che un numero maggiore di americani rispetto al passato si sta impegnando con le proprie finanze personali e sta prendendo provvedimenti per costruire una ricchezza a lungo termine, in particolare le generazioni più giovani che stanno iniziando a risparmiare e investire prima nella loro vita”, ha dichiarato Jonathan Craig, responsabile dei servizi per gli investitori di Charles Schwab. “Naturalmente abbiamo assistito a un aumento del numero di americani che investono durante la pandemia, ma ci sono molti fattori che guidano questa tendenza che erano già in atto prima di allora e che continuano a guidare l’impegno oggi. I cambiamenti nel settore, come la riduzione dei costi e dei minimi per investire e ottenere consulenza, l’accesso più ampio a piattaforme e strumenti sofisticati, la proliferazione di informazioni sugli investimenti, come ricerche e contenuti educativi, e le significative innovazioni di prodotto hanno reso gli investimenti più accessibili che mai. Creare l’accesso a un maggior numero di persone per diventare investitori è stata la missione principale di Schwab quando la nostra azienda è nata più di 50 anni fa, ed è ancora al centro di tutto ciò che facciamo oggi”.

Educazione finanziaria la chiave del successo

Tra tutte le generazioni, quasi il 70% degli americani è fiducioso nella propria strategia di investimento, e la disponibilità di consulenza e conoscenze finanziarie (51%) e la possibilità di effettuare facilmente ricerche su società e investimenti (37%) sono citate come le ragioni principali. La Gen Z, che è la più fiduciosa tra le varie generazioni (71%), afferma che l’apprendimento degli investimenti in età precoce è la ragione principale della maggiore fiducia, e più di un quarto riferisce di aver ricevuto insegnamenti sugli investimenti a scuola, in misura significativamente maggiore rispetto alle generazioni più anziane. Infatti, circa la metà di coloro che non sono fiduciosi nella propria strategia di investimento afferma che il fatto di non essere stati istruiti sugli investimenti in giovane età dai genitori o dalla famiglia o di non essere stati istruiti sugli investimenti a scuola sono le ragioni principali della mancanza di fiducia negli investimenti.