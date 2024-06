Salone del Risparmio, trionfa Fideuram ISPB nel concorso sui contenuti delle conferenze

Nell’anno in cui il boom di Nvidia ha ribadito la centralità del tech per lo sviluppo presente e futuro, l’AI si aggiudica con Fideuram ISPB il concorso “Content is King”, che ha stilato una classifica delle conferenze più apprezzate dai partecipanti presenti al Salone del Risparmio 2024. La notizia è stata data da Assogestioni, ieri pomeriggio, con la cerimonia di premiazione.

La classifica delle conferenze al Salone

In particolare, il concorso “Content is King”, giunto alla settima edizione, premia le conferenze più apprezzate dai visitatori del Salone del Risparmio e ha decretato anche quest’anno i vincitori overall e di ogni singolo percorso tematico. Ad aggiudicarsi il titolo di migliore conferenza quest’anno è stata “La coscienza dell’intelligenza artificiale. Nuovi scenari tra tecnologia e neuroscienze”, a cura di Fideuram ISPB, con la partecipazione come ospiti di Claudio Erba, fondatore di Docebo, e Marcello Massimini, medico e neurofisiologo dell’Università di Milano.

Poi, sul secondo gradino del podio è salita Schroders che ha tratto spunto dalla psicologia, presentando “Dalla ricerca del rendimento alla ricerca della felicità. Dialogo con Raffaele Morelli”, mentre la medaglia di bronzo è stata assegnata a Eurizon, con la conferenza “Come i nuovi trend globali cambieranno l’equilibrio del mondo”, dove sono intervenuti Marta Dassù, Senior Advisor European Affairs dell’Aspen Institute, e Uljan Sharka, fondatore e Ceo di iGenius.

Come viene decretato il vincitore

La classifica di “Content is King” si basa sul Conference Performance Index, un sistema proprietario di misurazione della qualità degli appuntamenti in agenda al Salone del Risparmio, sviluppato in collaborazione con Finer. Il CPIx medio è stato pari a 72,4 punti, mentre quello più alto, raggiunto dalla conferenza di Fideuram ISPB, è stato di 89,3 punti su un massimo di 100. L’edizione 2024 del concorso ha raccolto il numero record di 9.400 questionari completati. Inoltre, il 44% degli sponsor ha dichiarato di considerare il conferimento dei premi CIK un valore aggiunto per il posizionamento aziendale, nonché uno strumento di promozione.

Il fil rouge forte con il Salone

Dunque il podio convalida la scelta del titolo generale del Salone 2024, “Alla ricerca di nuovi equilibri: investire negli scenari globali”, aperto alle riflessioni di tutti gli stakeholder dell’industria sulla multidimensionalità delle sfide poste dal contesto attuale e sul bisogno di trovare una nuova stabilità in sintonia con l’evoluzione socio-economica, tecnologica e climatica, con un occhio di riguardo al crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale.