Salone del Risparmio, gli ospiti di grido dell’edizione 2021

All’edizione 2021 del Salone del Risparmio, che si terrà dal 15 al 17 settembre 2021 alla fiera MiCo di Milano e online su FR|Vision, sono numerosi gli esperti, i volti noti e i personaggi illustri tra gli oltre 300 relatori ospiti coinvolti nella manifestazione.

Sul fronte istituzionale è prevista la partecipazione di due ministri: Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, tirerà le conclusioni della conferenza intitolata “Smart working, da necessità a scelta di inclusione” (16 settembre, ore 16.45) mentre Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, interverrà nella plenaria di chiusura dell’edizione 2021.

Sono attesi anche rappresentanti di autorità e istituzioni come la presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo Irene Tinagli, il Presidente del Cnel Tiziano Treu, l’Executive Director dell’Esma Natasha Cazenave, i Commissari Consob Paolo Ciocca e Carmine Di Noia, il direttore generale della Covip Lucia Anselmi.

Nel corso del Salone sarà poi possibile trarre ispirazione da due importanti ospiti, protagonisti rispettivamente delle conferenze plenarie di apertura e di chiusura dell’evento, studiosi delle organizzazioni da punti di vista differenti: Frédéric Laloux, uno dei massimi esperti mondiali di organizzazione aziendale, e il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso.

Nel suo intervento, Laloux (“La liquidità per costruire nuovi mondi”, 15 settembre ore 9.45) approfondirà i processi che stanno portando le organizzazioni del nostro tempo, che guardavano al profitto come unica leva di valore di una impresa, ad evolversi, attraverso esempi di aziende che prosperano sul mercato e che hanno uno scopo che va oltre il semplice profitto.

Stefano Mancuso (“Visioni sostenibili. Strategie per l’ambiente e la società”, 17 settembre ore 14.30), descriverà il mondo vegetale come esempio di organizzazioni non gerarchiche e collaborative. Strutture da considerare con attenzione per apprendere nuovi modi di lavorare, efficaci anche in organizzazioni complesse.

L’evento vedrà inoltre la partecipazione di altri autorevoli esperti del mondo economico-finanziario, ma non solo. Prevista la partecipazione del Premio Nobel Joseph Stiglitz, dell’economista Carlo Cottarelli, del Segretario Generale Censis, Giorgio De Rita, e di Carlo Ratti, Professore del MIT di Boston e socio fondatore dello studio Carlo Ratti Associati.

Alla manifestazione di Assogestioni interverranno anche volti noti come il divulgatore scientifico e scrittore Alberto Angela, la ciclista Vittoria Bussi, l’astronauta Maurizio Cheli, il fondatore di Telegram Pavel Durov, la campionessa di sci Isolde Kostner, il divulgatore e conduttore televisivo Carlo Massarini, il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, il Capo Delegazione della Nazionale Italiana di Calcio Gianluca Vialli e molti altri personaggi di successo.

Tra i protagonisti del prossimo Salone del Risparmio, un evento che da sempre ha come asse portante la qualità dei contenuti, la formazione professionale e l’educazione finanziaria, ci saranno anche molti autori di best seller, saggi e romanzi. Per questo sarà allestito un vero e proprio bookshop, a cura della Libreria Hoepli. Uno spazio in cui poter trovare i volumi scritti dai relatori, incontrare alcuni di loro e poter chiedere una dedica autografata.

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento e alle conferenze, visitare il sito www.salonedelrisparmio.com.