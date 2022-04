Educazione finanziaria e sviluppo del capitale umano: sono i due temi principali che saranno affrontati in occasione della terza giornata del Salone del Risparmio, in programma dal 10 al 12 maggio 2022 in streaming e anche in presenza al MiCo di Milano.

L’evento, giunto alla sua dodicesima edizione, si intitola Umano, responsabile, digitale. Lo sviluppo economico e sociale del prossimo decennio”. La terza giornata, quella del 12 maggio, il Salone del Risparmio sarà aperto anche al pubblico. A meno di due settimane dall’apertura, l’evento conta già più di 9.200 iscritti.

Educazione finanziaria al Salone del Risparmio

La brutta notizia è che gli italiani tradizionalmente non brillano in Europa per educazione finanziaria: siamo al penultimo posto tra i Paesi del G20, soprattutto in riferimento a Millennial e Generazione Y. Lo ha rilevato nel dicembre scorso uno studio del Comitato Edufin, in collaborazione con Doxa, che ha evidenziato come chi fosse in possesso di un’educazione finanziaria di base abbia superato in modo migliore il contraccolpo della pandemia.

Quella buona è che il biennio di crisi appena affrontato ha fatto emergere segnali promettenti in tal senso. Come ricorda Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, in questo periodo i risparmiatori italiani hanno mostrato di aver acquisito le cosiddette “competenze nascoste: un serbatoio di valori e capacità che hanno consentito di affrontare in maniera positiva l’ondata emotiva derivante dagli episodi di volatilità che si sono verificati. La stabilità degli investimenti, sostenuta da una crescente consapevolezza finanziaria delle famiglie, è la base per favorire il sostegno dell’economia e lo sviluppo sociale del Paese”.

Un’indicazione incoraggiante, che va nella direzione giusta di costruzione di una cultura del risparmio, come già auspicavano i Padri Costituenti nel 1947. Quest’anno al Salone dal Risparmio saranno celebrati proprio i 75 anni dalla nascita della Costituzione italiana, che individua nella tutela del risparmio uno dei principi fondamentali della cosiddetta “Costituzione economica”, con la presentazione di un francobollo dedicato al risparmio gestito. Nella conferenza in programma giovedì12 maggio alle 12.15 in sala Silver, il costituzionalista Alfonso Celotto ripercorrerà la storia e le dinamiche che hanno ispirato la stesura dell’articolo 47, con il chiaro riferimento alla necessità di diffondere, anche in Italia, l’investment trust, ossia un organismo di investimento collettivo nato negli Stati Uniti.

Altra novità di quest’anno sarà l’Educational Corner, una vera e propria piazza fisica, creata da Salone e Assogestioni, posizionata nello spazio centrale d’ingresso del MiCo che si apre verso l’Edicola, in cui si darà voce alle iniziative e alla mission dell’offerta formativa, rivolta a operatori del settore, giornalisti, aspiranti consulenti finanziari, studenti e risparmiatori, che premia chi ha fatto della formazione e dell’educazione finanziaria il centro della propria attività.

Capitale umano al Salone del Risparmio

Sempre ai giovani è dedicata la sesta edizione di “ICU. Il tuo capitale umano”, il programma formativo a cura di Assogestioni volto ad avvicinare i giovani a una carriera nel risparmio gestito. Giovedì 12 maggio si terrà una giornata di formazione e orientamento, durante la quale gli studenti potranno incontrare i rappresentanti delle sgr, partecipare a workshop dedicati, ascoltare le testimonianze di chi lavora nel settore e candidarsi ai tirocini offerti dalle società aderenti al progetto.

Oltre 800 i colloqui svolti in cinque anni, più di 5.000 gli studenti coinvolti nell’ambito del progetto e oltre 2.000 i giovani che hanno presenziato l’evento: questi i numeri del progetto, che ha raccolto sul sito circa 3.000 curricula l’anno e attivato più di 120 stage, aiutando più di un terzo dei neolaureati ad avviare una carriera nel settore.

Wall Street Italia al Salone del Risparmio 2022

Anche noi di Wall Street Italia saremo presenti giovedì 12 maggio al Salone del Risparmio. Insieme al nostro direttore Leopoldo Gasbarro ci chiederemo “E se il mondo non finisse domani?”. Avrete la risposta al Salone del Risparmio giovedì 12 maggio, dalle 10.45 alle 11.45. Vi aspettiamo numerosi!