Salone del risparmio: aperte le iscrizioni per l’evento di aprile

Sono aperte le iscrizioni alla decima edizione del Salone del Risparmio. L’evento di riferimento per l’industria del risparmio gestito, si svolgerà dal 2 al 4 aprile al MiCo Centro congressi di Milano. Sono già oltre 100 le aziende che hanno confermato la partecipazione.

L’edizione di quest’anno si intitola “Sostenibile, responsabile, inclusivo. La frontiera del risparmio gestito” ed è dedicata alle sfide future che le urgenze ambientali, la responsabilità sociale e la governance portano al centro dell’agenda delle istituzioni, dell’industria del gestito, dei consulenti e dei risparmiatori.

Nella tre giorni il fitto calendario di appuntamenti esaminerà i mutamenti che stanno rivoluzionando il rapporto tra finanza, economia e rispetto per gli equilibri naturali e sociali. Il 2 aprile si parlerà di risparmio sostenibile e responsabile: focus sulle tematiche di attualità che coinvolgono l’industria del risparmio gestito, sulle riforme e le normative che possono migliorare la capacità del settore di veicolare il risparmio verso l’economia reale. Riflettori puntati sul risparmio responsabile e inclusivo nella giornata del 3 aprile, dedicata ai temi legati all’inclusione, problematica molto sentita, soprattutto in Italia. Nella giornata conclusiva del Salone, il 4 aprile, spazio ai temi della distribuzione e del risparmio consapevole: si parlerà della relazione tra industria, tessuto produttivo e individui, rivolgendo l’attenzione a tutte le iniziative che possano contribuire ad una crescita organica del Paese.

“L’Esg è rimasto per anni ai margini del dibattito e lontano dal radar degli operatori – spiega Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni – nella convinzione che al piccolo risparmiatore così come ai grandi clienti istituzionali non potesse interessare davvero: le cose stanno cambiando rapidamente e per il meglio. Il tratto di congiunzione col mondo degli investimenti è l’idea di sostenibilità, ossia l’intuizione che gli investimenti, per generare sviluppo e rendimenti durevoli, debbano in primo luogo rispettare le condizioni di equilibrio sociale e naturale”.