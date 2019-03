Russiagate: per Mueller nessuna prova di accordo Trump-Mosca

Non vi sono prove di un accordo o di un coordinamento tra lo staff elettorale di Donald Trump e Mosca nelle presidenziali 2016. Così, dopo due anni di indagini, si conclude l’inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate. Il rapporto non conclude che Trump abbia commesso un crimine, ma neanche lo scagiona.

Per il presidente Usa, che da sempre ha ripetuto la sua innocenza, si tratta di una delle sue più grandi vittorie da quando è alla Casa Bianca.

“Nessuna collusione, nessuna ostruzione, completa e totale assoluzione. Make America great again”, ha twittato Trump subito dopo la pubblicazione della lettera consegnata al Congresso americano dal ministro della Giustizia William Barr. Nel documento si precisa che Mueller non ha trovato prove sufficienti per perseguire Trump per ostruzione alla giustizia, “ma non lo scagiona”.