Rupert Murdoch non potrà dare il suo impero ad un solo figlio. Persa la battaglia legale

La pianificazione successoria è uno degli argomenti più caldi delle conversazioni che i miliardari hanno con i loro family office. Lo sa bene il magnate Rupert Murdoch che ha perso la battaglia legale per passare il suo impero al solo primogenito Lachlan. Quattro dei suoi figli adulti manterranno lo stesso potere di voto dopo la sua morte.

Murdoch: fallisce tentativo di modificare il trust di famiglia

Secondo un documento secretato ottenuto dal New York Times, un commissario per la successione ha bloccato il tentativo di Rupert Murdoch di modificare il trust di famiglia per dare a uno dei suoi figli, in particolare il primogenito, il controllo del suo impero mediatico e garantire che Fox News, il giornale di famiglia, mantenga il suo taglio editoriale conservatore. In una decisione depositata sabato, un commissario del Nevada ha concluso che Murdoch, 93 anni, e suo figlio, Lachlan Murdoch, hanno agito in “malafede” nel tentativo di modificare il trust irrevocabile, ha riferito il New York Times.

Il trust divide equamente il controllo dell’azienda tra i quattro figli di Rupert Murdoch – Prudence, Elisabeth, Lachlan e James – dopo la sua morte. Lachlan Murdoch è a capo di Fox News e News Corp dalla fine dello scorso anno, quando il padre si è dimesso. L’anziano Murdoch aveva sostenuto che per preservare il valore commerciale delle sue aziende per tutti i suoi eredi, il trust dovesse essere modificato per consentire a Lachlan Murdoch di mantenere l’orientamento conservatore di Fox News. James ed Elisabeth Murdoch sono entrambi noti per avere opinioni politiche meno conservatrici rispetto al padre o al fratello, complicando potenzialmente gli sforzi per garantire che Fox News rimanga conservatrice.

Nel suo parere di 96 pagine, il commissario del Nevada Edmund J. Gorman Jr. della Second Judicial District Court ha definito il piano di modifica del trust come una “farsa accuratamente realizzata” per “cementare in modo permanente i ruoli esecutivi di Lachlan Murdoch” all’interno dell’impero “indipendentemente dagli impatti che tale controllo avrebbe sulle società o sui beneficiari” del trust di famiglia.

Adam Streisand, avvocato di Rupert Murdoch, ha dichiarato al giornale che il suo cliente e il figlio sono delusi dalla sentenza e intendono fare ricorso. Un portavoce di Prudence, Elisabeth e James Murdoch ha dichiarato che i tre accolgono con favore la sentenza e sperano che la loro famiglia possa “andare oltre questo contenzioso per concentrarsi sul rafforzamento e la ricostruzione dei rapporti tra tutti i membri della famiglia”.

Gorman nelle sue conclusioni ha affermato che: “Lo sforzo è stato un tentativo di mettere le carte in tavola a favore di Lachlan Murdoch dopo la scomparsa di Rupert Murdoch, in modo che la sua successione fosse immutabile. Il gioco avrebbe potuto funzionare; ma un’udienza probatoria, come una resa dei conti in una partita di poker, è il momento in cui la giocosità si scontra con i fatti e, alla sua conclusione, tutti i bluff vengono annullati e le carte sono scoperte”.

E ha aggiunto: “La corte, dopo aver considerato i fatti di questo caso alla luce della legge, vede le carte per quello che sono e conclude che questo accordo non prevarrà”.

Quanto vale il patrimonio di Rupert Murdoch

Rupert Murdoch ha costruito un impero mediatico che comprende il canale via cavo Fox News, il Times di Londra e il Wall Street Journal. Si è dimesso dalla carica di presidente nel settembre 2023. Secondo Forbes, il patrimonio di Murdoch ammonta a 22 miliardi e mezzo di dollari.

Murdoch ha venduto la maggior parte degli studi cinematografici di Fox, FX, National Geographic Networks e la sua partecipazione in Star India a Disney per 71,3 miliardi di dollari nel marzo 2019. Il figlio di Murdoch, Lachlan, dirige la nuova Fox, che comprende le reti televisive, i notiziari via cavo, le reti commerciali e sportive. Sebbene molte delle sue aziende siano note per la loro inclinazione conservatrice, inizialmente ha incoraggiato Mike Bloomberg a candidarsi alla presidenza contro Donald Trump. Originario dell’Australia, Murdoch ha ereditato un giornale all’età di 22 anni dopo la morte del padre, ex corrispondente di guerra.