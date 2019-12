ROOM 19.21: il nuovo indirizzo della moda milanese

Ha inaugurato in Porta Romana lo store degli stilisti Maurizio Modica e Pierfrancesco Gigliotti

A cura di Francesca Gastaldi

Pareti turchesi, tappeti sul pavimento e poi quadri, ritratti, complementi d’arredo e poltrone: quella che potrebbe sembrare l’accogliente stanza di una casa o di un hotel, come suggerisce il nome stesso, è in realtà la nuova boutique inaugurata a Milano da Maurizio Modica e Pierfrancesco Gigliotti.

I due stilisti, forti di una lunga esperienza nel campo del fashion, hanno infatti deciso di far confluire il loro estro creativo in ROOM 19.21, un inedito ‘Pop Wear Store’ aperto in zona Porta Romana, più precisamente in via Piacenza 8.

In vendita in boutique le collezioni firmate MG4Coulture, marchio creato dai due designer nonché sintesi perfetta della loro visione della moda. Epoche, stili e contesti diversi si mixano infatti in capi d’abbigliamento, total look e accessori di tendenza – prodotti in Italia in tiratura limitata – dove il colore è il tratto dominante.

Pierfrancesco Gigliotti e Maurizio Modica

“La caratteristica del nostro lavoro oggi è la grande velocità, le nostre idee si trasformano rapidamente nel prodotto che arriva subito in negozio direttamente dai produttori. Non abbiamo altri passaggi né filtri per cui possiamo pensare oggi i capi che proporremo tra qualche settimana. Con questa nuova modalità ci siamo resi conto che il prodotto, in fase di vendita, viene caricato di un entusiasmo e di una emotività nostra personale come mai prima d’ora”, racconta Pierfrancesco Gigliotti, che è stato style consultant per diverse case di moda italiane e internazionali.

A caratterizzare lo store, oltre a una forte impronta creativa, tra accostamenti cromatici d’impatto e capi presentati come in una vera sfilata di moda, il rapporto esclusivo con la clientela. All’interno della boutique infatti, Gigliotti e Modica offrono una speciale consulenza da personal stylist per aiutare le clienti a creare outfit adatti alla loro personalità, tra proposte per il tempo libero, per il lavoro e abiti da red carpet per le occasioni speciali.

La boutique è aperta dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 19.30.