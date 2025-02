Risparmio gestito, AcomeA compra Gam Italia

Prosegue il risiko anche nel mondo del risparmio gestito italiano. GAM Investments ha firmato un accordo con AcomeA SGR per la cessione della propria società di gestione italiana e delle relative attività di gestione, che comprendono il fondo Clean Energy One, la gestione del fondo GAM Multi Asset Strategic Allocation, insieme ad altri mandati e le gestioni patrimoniali.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

AcomeA e Gam Italia: cosa prevede l’accordo

L’operazione, si legge in una nota, prevede l’acquisizione e la fusione di GAM Italia SGR in AcomeA SGR, che include il team di gestione e il team Operations di GAM Italia che confluiranno in AcomeA SGR per proseguire le proprie attività sui mandati e fondi attualmente in essere. È escluso dall’acquisizione il team locale di vendita e distribuzione di GAM che rimane attivo come una succursale di GAM (Luxembourg) S.A. “Questa partnership rappresenta un passo importante nella semplificazione delle operazioni in Italia di GAM rafforzando così l’attenzione del proprio team locale verso il servizio ai clienti e verso la distribuzione della vasta gamma di soluzioni di investimento sul mercato italiano” continua la nota.

Per AcomeA SGR, invece, rappresenta l’occasione di ampliare il ventaglio delle strategie di investimento e delle expertise professionali che mette a disposizione dei propri clienti, avviando una diversificazione dei propri canali di crescita.

Tra i principali punti strategici dell’accordo si segnala il rafforzamento delle attività di vendita e distribuzione in Italia: GAM Investments dispone di un’ampia gamma di soluzioni e fondi di investimento attivi e alternativi specializzati disponibili a livello globale. GAM Investments sta rafforzando i propri servizi di assistenza, vendita e distribuzione in Italia attraverso l’ampliamento del team locale con nuove assunzioni e il trasferimento di parte delle attività locali in una succursale di GAM Lux. Questo approccio è in linea con la struttura operativa adottata da GAM Investments in altri mercati europei, come Spagna, Germania, Svezia e Francia.

Inoltre, AcomeA SGR supporterà GAM in Italia come addizionale distributore dei fondi GAM nel mercato italiano. GAM Italia e AcomeA SGR si impegnano a garantire una transizione fluida per i clienti assicurando un servizio senza interruzioni e la continuità delle competenze.

Closing previsto entro il terzo trimestre 2025

La transazione è soggetta all’approvazione delle autorità di vigilanza italiane e la relativa conclusione è prevista nel terzo trimestre 2025. Sull’operazione di vendita della SGR italiana e sulla riorganizzazione del business in Italia, il Gruppo GAM è stato assistito da FIVERS, attraverso un team guidato da Francesco Di Carlo e composto da Debora Gobbo e Filippo Raynaud, e per gli aspetti giuslavoristici dallo studio legale MORPURGO e Associati con un team composto da Anna Menicatti e Stefano Belloni.

Lato AcomeA SGR, l’operazione è stata supportata dallo Studio Legale Galante e Associati e dallo Studio di Consulenza Giuridico – Tributaria SCGT con un team guidato dal partner Stefano Rota.