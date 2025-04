Risparmio gestito: a febbraio obbligazionari in luce, afflussi per oltre 2 miliardi di euro

Un febbraio da incorniciare quello 2025 per l‘industria del risparmio gestito italiano. I dati preliminari della mappa mensile resi noti da Assogestioni mostrano un incremento del patrimonio gestito a 2.538 miliari di euro.

A supportare questa cifra l’effetto performance positivo pari a +0,2%, insieme ad una raccolta netta che segna +802 mln euro.

Assogestioni: tra i fondi aperti spiccano gli obbligazionari

Andando nel dettaglio dei dati resi noti dall’associazione emerge come tra i fondi aperti, continua a spiccare il dato degli obbligazionari che a febbraio hanno attratto 2,1 miliardi di euro di afflussi. Azionari e bilanciati hanno invece registrato deflussi rispettivamente per 530 e 453 milioni di euro.

I fondi aperti hanno chiuso il mese con un dato di raccolta complessivamente positivo pari a +1 miliardo di euro.

Per quanto riguarda le gestioni di portafoglio, la raccolta netta di febbraio è stata lievemente negativa, arrivando a segnare -338 milioni di euro, frutto del bilancio tra 1.036 milioni di euro di afflussi confluiti nelle gestioni retail e 1.374 milioni di euro di deflussi dalle gestioni istituzionali.

Salone del Risparmio 2025 in arrivo

L’industria italiana del risparmio gestito è in fermento per l’avvio della quindicesima edizione del Salone del Risparmio, in programma tra il 15 e il 17 aprile 2025 presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano.

“Il futuro del risparmio. Capitale paziente, progresso e longevità” è il tema scelto per l’edizione 2025 del Salone. “Il tema ruota intorno all’intersezione tra cambiamenti demografici e trasformazioni tecnologiche, e alle sfide che ne derivano”, spiega Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, precisando: “L’aumento delle aspettative di vita, la crescente spinta verso l’innovazione e le opportunità offerte dai mercati privati rappresentano temi centrali per il futuro del nostro settore”.