Salone del Risparmio 2025: il tema è “Il futuro del risparmio. Capitale paziente, progresso e longevità”

“Il futuro del risparmio. Capitale paziente, progresso e longevità” è il titolo del prossimo Salone del Risparmio, il più grande evento internazionale dedicato all’industria del risparmio gestito, giunto alla XV edizione e in programma tra il 15 e il 17 aprile 2025 presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Salone del Risparmio 2025: il significato del titolo scelto da Assogestioni

A svelarlo Assogestioni sottolineando come la scelta di questo titolo mira a coniugare l’analisi delle tendenze contemporanee con una visione prospettica, con l’obiettivo di far sì che il Salone si confermi come una piattaforma di dialogo per tutti gli attori dell’industria del risparmio gestito su sfide e opportunità future.

Il tema ruota intorno all’intersezione tra cambiamenti demografici e trasformazioni tecnologiche, e alle sfide che ne derivano”, spiega Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, precisando: “L’aumento delle aspettative di vita, la crescente spinta verso l’innovazione e le opportunità offerte dai mercati privati rappresentano temi centrali per il futuro del nostro settore”.

Il titolo scelto per l’edizione 2025, sottolinea la stessa Assogestioni nella sua nota, racchiude i tre grandi temi che guideranno il dibattito della nuova edizione, ponendo l’accento sul ruolo strategico del risparmio non solo come strumento economico, ma anche come pilastro sociale e leva per l’innovazione.

“Capitale paziente” sta ad indicare come l’investimento di lungo termine diventa sempre più centrale per sostenere i mercati privati e affrontare le sfide economiche globali. Questo concetto, spiega Assogestioni, invita a guardare oltre il breve termine, promuovendo strategie capaci di creare valore duraturo.

“Progresso” invece è “la spinta verso il cambiamento e l’evoluzione, intesa come opportunità offerta da nuove tecnologie, mercati emergenti e strumenti innovativi per la gestione del risparmio”.

Infine, “Longevità”, ossia “un fenomeno demografico che richiede un ripensamento del risparmio e della previdenza, per garantire il benessere delle generazioni future in un mondo dove l’aspettativa di vita continua a crescere” spiega l’associazione.

Preparativi in corso per il Salone del Risparmio 2025

Assogestioni comunica con l’occasione di essere già al lavoro sul proprio programma di conferenze all’interno del Salone per esplorare i concetti chiave della prossima edizione e rappresentare al meglio il tema dell’evento.

Il Salone del Risparmio compie 15 anni nel 2025. L’evento, che ogni anno riunisce professionisti, istituzioni, risparmiatori e autorità, è cresciuto nel tempo fino a superare la soglia dei 20.000 partecipanti totali nel 2024 e anche l’edizione numero XV si preannuncia come un altro appuntamento dai grandi numeri. Numeri alla mano, ad oggi gli sponsor che hanno già aderito all’evento sono oltre 90 e i visitatori attesi più di 15.000.

Nella tre giorni di eventi ci sarà un ampio programma di oltre 120 conferenze, distribuite in 14 sale all’opera in contemporanea. Anche nella prossima edizione, il Salone sarà phygital, grazie al broadcaster ufficiale FR|Vision che trasmetterà le conferenze in diretta e on demand.

Infine l’associazione ricorda come sulla piattaforma saranno visibili anche tutte le iniziative della terza giornata, giovedì 17 aprile, aperta anche ai non professionisti e dedicata, come da tradizione, all’educazione finanziaria. Spazio anche a 2Cents, il progetto di alfabetizzazione finanziaria di Assogestioni, ma anche a tutti i contenuti di media partner, enti di formazione e università, associazioni e fininfluencer rivolti al pubblico più allargato, tutti con l’obiettivo di promuovere una cultura consapevole della gestione dei risparmi.