Tre mosse per ricalibrare il risparmio nel dopo-Covid

Se dovessimo osservare dall’alto gli effetti della pandemia sul risparmio degli italiani vedremmo soprattutto il seguente dato: secondo l’Abi, la liquidità sui conti correnti è aumentata dell’8% su base annua, portandosi a 1.682 miliardi di euro. Benché il risparmio si sia sicuramente ridotto per quegli italiani che hanno perso il lavoro o che hanno subito un calo di fatturato per le proprie attività autonome, il principale effetto dei lockdown, a livello complessivo, è stato quello di “incentivare” il risparmio. Minori infatti sono state le opportunità di spesa e maggiori i rischi (a partire da quelli per la salute) e le incertezze sul futuro.

Difficile insomma, elaborare un “recovery plan” che sia valido sia per chi ha potuto risparmiare sia per chi ha dovuto attingere alle proprie riserve di liquidità.

“Per quelle persone le cui vite sono rimaste relativamente inalterate, abbiamo lavorato per reintegrare i fondi di emergenza e saldare i debiti ad elevato interesse”, ha raccontato a The Street la pianificatrice finanziaria certificata Dana Menard (Twin Cities Wealth Strategies), “mentre per coloro che sono stati licenziati, li stiamo aiutando a cogliere le opportunità da tutti i programmi governativi cui abbiano diritto”.

Risparmio, tre consigli per il 2021

Ecco alcuni suggerimenti che possono rivelarsi utili per i risparmiatori, indipendentemente dal fatto che siano stati danneggiati economicamente dal Covid-19.