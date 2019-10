Risparmiare di più con due trucchi psicologici: ecco quali sono

Automatizzare i risparmi potrebbe non essere sufficiente per raggiungere gli obiettivi prefissati e accumulare più denaro.

Da una recente ricerca della Columbia Business School, riportata dalla Cnbc, è emerso che adottare due soli comportamenti in più potrebbe aiutare a trasformare questa intenzione in realtà.

La ricerca in primo luogo ha evidenziato che le persone sono più propense al risparmio se hanno ottenuto un certo sostegno per raggiungere i loro obiettivi finanziari.

In sostanza la ricerca ha scoperto che il supporto tra pari può fare una grande differenza quando si tratta di rimanere motivati per raggiungere i propri obiettivi finanziari.

“La motivazione non è il problema visto che tutti vogliono risparmiare ma quello che è difficile è metterlo in pratica.

Così Stephan Meier, professore di strategia aziendale che suggerisce di formare un gruppo di supporto per raggiungere i propri obiettivi finanziari, seguendo il motto “l’unione fa la forza” ma, continua il professore, è bene assicurarsi che in questo gruppo sino comprese persone che si trovano in circostanze simili.

Se includi lo zio ricco nel tuo gruppo focalizzato sul risparmiare di più, potrebbe essere più scoraggiante che benefico.

Altro passo fondamentale per mettere più soldi da parte è anche questo puramente psicologico e consiste nel creare regolarmente promemoria attraverso testi scritti che può aiutare a mantenere le proprie aspirazioni in fatto di risparmio in cima ai pensieri, migliorando così la probabilità di raggiungerle.

Questa strategia può essere messa in pratica ad esempio inviando un messaggio ai partecipanti del gruppo di supporto per ricordare loro i propri obiettivi di risparmio oppure aggiornamenti di testo ad amici o familiari per far loro sapere se state raggiungendo o meno i vostri obiettivi.