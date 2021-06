Riscossione crediti: conti correnti senza lucchetti e pignoramento prima casa

Conti correnti senza più lucchetti per l’Agenzia della Riscossione, che potrebbe conoscere i la consistenza del conto del debitore e non soltanto l’esistenza. È questo uno dei pilastri emerso nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 pubblicato lo scorso del 28 maggio dalla Corte dei Conti, che ha dato indicazioni sulla riforma della riscossione dei crediti. Tra le altre indicazioni, il rafforzamento delle misure esecutive come il ritorno al pignoramento della prima casa e a soluzioni straordinarie ed eccezionali per lo smaltimento dell’arretrato.

In questo modo si intende superare le difficoltà legate al riscossione dei crediti pubblici, che presenta da tempo gravi difficoltà “a 20 anni dall’iscrizione a ruolo, la percentuale è inferiore al 30 per cento del carico netto. Dopo 10 anni, non raggiunge il 15 per cento” si legge. “L’annullamento d’ufficio dei “singoli carichi” di importo residuo fino a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010 disposto con il Dl 41/2020 costituisce l’ultima conferma del mancato funzionamento del sistema”.