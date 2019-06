Rimettere in ordine le proprie finanze in 30 giorni, una guida

Per rimettere in ordine le proprie finanze ed orientarle verso gli obiettivi possono essere sufficienti 30 giorni. E’ quanto sostiene April Lewis-Parks, director of education presso Consolidated Credit, che ritiene ottimale questo breve lasso di tempo: “Se si delinea un piano di 12 o 24 mesi, spesso si scoraggerà” in quanto, “non è un tempo abbastanza breve per vedere subito i progressi”.

Il vantaggio di concentrare in un mese le operazioni di pianificazione del futuro è che si “possono vedere i progressi e capire i diversi passaggi che devono accadere prima di arrivare al livello successivo dal punto di vista finanziario”. Ecco la tabella di marcia che Lewis-Parks ha riassunto per Fox Business.

Giorno 1-5 – Budgeting – Bilancio

La prima settimana dovrebbe essere dedicata a fissare i cardini del bilancio, entrate ed uscite. Le mosse:

Calcola il tuo reddito mensile

Crea un calendario di fatture o automatizza le tue fatture

Identifica almeno una voce di spesa che possa essere tagliata fuori dal tuo budget