Hays: la gratificazione del capo motiva più dei benefit aziendali

Negli anni Trenta l’impegno dimostrato da un ingegnoso minatore russo, Aleksej Stakanov, capace di una produttività fino a 14 volte superiore al normale, fu premiato in ogni modo dal regime sovietico. Medaglie, riconoscimenti e, a un anno dalla morte, nel 1978, allo stacanovista per eccellenza fu intitolata perfino una città.

Molti lavoratori di oggi, al contrario, non vedono adeguatamente riconosciuti gli sforzi fatti dalle proprie gerarchie aziendali.

Secondo una ricerca di Hays, una società specializzata nel reclutamento delle risorse umane, il 63% degli impiegati lamenta una mancanza di riconoscimento per il lavoro svolto, mentre l’8% afferma addirittura di non aver mai ricevuto elogi sul posto di lavoro.

Il complimento dei superiori, afferma la ricerca condotta su un campione di 1.000 aziende in 157 Paesi, sarebbe perfino più gradito dei benefit aziendali.

“Vantaggi e benefit sensazionalistici sono un trend che, negli ultimi anni, molte aziende hanno cavalcato”, afferma Carlos Manuel Soave, managing director di Hays Italia, “tuttavia, quando si tratta di attrarre e trattenere i migliori talenti sul mercato, esprimere il giusto riconoscimento per il lavoro svolto è indispensabile e viene prima di qualsiasi riconoscimento materiale”.

Le aziende, considerando che le pratiche di recognition non sono necessariamente costose, hanno iniziato a implementarle nelle politiche aziendali. Il tasso di engagement, così, è cresciuto del 129%.

“Per essere proficuo, l’apprezzamento dei dipendenti non deve necessariamente essere costoso”, prosegue Soave, “si tratta, in realtà, di trovare il tempo per riconoscere il successo dei propri collaboratori, valorizzandoli e facendoli sentire apprezzati e unici.

Più la gratitudine espressa è personalizzata, più è efficace. I capi migliori sanno come motivare e coinvolgere i propri collaboratori, ritagliandosi in agenda dei momenti in cui esprimere loro riconoscenza”.

Gratificazioni, alcuni consigli

Ecco qui una serie di semplici consigli firmati Hays per una staff recognition di successo: