Rendimenti e responsabilità, partecipa al webinar di Nordea AM

Rendimenti e responsabilità. Dai valore ai tuoi investimenti

Mai come oggi la sostenibilità rappresenta una delle sfide più importanti che stiamo affrontando a livello globale.

Le aziende di tutto il mondo si stanno adeguando ai cambiamenti portati dal trend della sostenibilità e alcune hanno dato vita a una vera e propria rivoluzione nel loro settore di riferimento. Basti pensare al caso di Tesla all’interno dell’industria automobilistica mondiale.

È quanto mai fondamentale che anche le nostre scelte personali in tema di investimento tengano conto di criteri ESG e promuovano cambiamenti positivi.

L’evento di Nordea di mercoledì 28 ottobre

Per approfondire tutte queste tematiche Nordea ha organizzato, mercoledì 28 ottobre, un webinar dal titolo “Rendimenti e responsabilità. Dai valore ai tuoi investimenti” dedicato ai professionisti della consulenza finanziaria.

All’evento, condotto da Leopoldo Gasbarro direttore di Wall Street Italia, parteciperanno Fabio Caiani, managing director di Nordea, Nicola Ronchetti, ceo di Finer Finance Explorer e, in collegamento, Hilde Jenssen responsabile del Team Fundamental Equities di Nordea AM e Karsten Bierre responsabile Allocazione Fixed Income del Team Multi Assets di Nordea AM.

Nel corso dell’evento, Nicola Ronchetti di Finer presenterà i risultati di una ricerca sulla percezione che hanno gli investitori finali degli investimenti ESG, in particolare i clienti dei consulenti finanziari delle principali reti operanti in Italia.

Successivamente verranno esaminate le strategie adottate da Nordea in tema di sostenibilità, messe a disposizione degli investitori italiani per quanto riguarda il mercato azionario e quello obbligazionario.

Sostenibilità e mercati finanziari

Le tematiche legate alla sostenibilità hanno un grande impatto nel mondo degli investimenti, basti pensare che da numerose ricerche è emerso che i prodotti ESG stanno registrando performance superiori a quelle messe a segno dagli indici tradizionali.

Il tema della sostenibilità e degli investimenti è legato anche al particolare momento che stiamo vivendo a seguito dell’epidemia da coronavirus. Le risorse messe a disposizione dall’Unione europea attraverso il Recovery fund sono destinate a finanziare in gran parte progetti green con l’obiettivo di rendere più sostenibile il futuro dei Paesi europei mentre la Bce ha inserito nei piani di quantitative easing anche l’acquisto di green bond.

Allo stesso tempo, nell’attuale contesto di incertezza, i risparmiatori italiani hanno parcheggiato sui conti correnti un’enorme massa di liquidità che prima o poi dovrà essere investita sui mercati finanziari.