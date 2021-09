Referendum Green Pass, partita la raccolta firme: cosa c’è da sapere

Un Comitato promotore ha avviato da alcuni giorni la raccolta firme per un referendum abrogativo delle norme istitutive del green pass. L’obiettivo è raggiungere le 500mila sottoscrizioni previste della Costituzione, che consentirebbero di sottoporre al vaglio della Consulta, e successivamente al voto, il lasciapassare diventato obbligatorio anche sul luogo di lavoro.

Il Comitato organizzativo è composto dall’avvocato del Foro di Salerno, Olga Milanese, dal professore di diritto internazionale alla Sapienza di Roma, Luca Marini e dal professore di filologia all’Università di Bologna, Francesco Benozzo.

Fra i firmatari dell’iniziativa c’è anche l’ex direttore di Rai2, Carlo Freccero. “Dietro il green pass c’è molto di più. L’Oms ha pubblicato in questi giorni il prototipo di tessera vaccinale da adottare da parte degli stati. Il green pass è destinato a diventare l’embrione della futura tessera di identificazione digitale a cui mira il Grande Reset attualmente in attuazione”, ha dichiarato Freccero facendo aperto riferimento a quella che è già stata definita come una teoria del complotto.

Secondo le motivazioni alla base della campagna, consultabili sul sito ufficiale, il green pass escluderebbe “dalla vita economica e sociale della nazione quei cittadini che sostengono convinzioni ed evidenze diverse da quelle imposte dal Governo”, violando, a detta dei promotori, l’articolo 3 della Costituzione.

Secondo uno dei sostenitori del referendum, l’avvocato Paolo Sceusa, il governo avrebbe disatteso le disposizioni del regolamento Ue 2021/953 sui certificati interoperabili di vaccinazione introducendo elementi di discriminazione per i non vaccinati. Il regolamento citato recita quanto segue:

“E’ necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”. Quest’ultimo riferimento alla “scelta” sarebbe alla base della contesa.