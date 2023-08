Reddito di cittadinanza e parlato digitale, Meloni conquista la scena

di Domenico Giordano

Tra tutte le discussioni che si sono sviluppate in rete dallo scorso 28 luglio – da quando l’INPS ha fatto partire l’SMS che annunciava per oltre 170 mila percettori la fine del RdC – il contenuto digitale che ha generato la quota maggiore di coinvolgimento sul tema del Reddito di Cittadinanza non è di Giuseppe Conte, bensì di Giorgia Meloni.

Meloni batte tutti e macina milioni di visualizzazioni su TikTok

Contrariamente a ciò che si poteva supporre e pensare, a prendersi la quota più ampia di attenzione non è stato il leader del MoVimento 5 Stelle, ma il video pubblicato dal Presidente del Consiglio sull’account TikTok una settimana fa. Sei minuti in cui la Meloni spiega le ragioni della scelta precisando come il “Governo non intende tornare sui suoi passi: il nostro grande obiettivo è passare dal reddito di cittadinanza al reddito di occupazione, quello che si ottiene grazie al lavoro”.

@giorgiameloni_ufficiale Cominciano in questi giorni a entrare in vigore le nuove norme sul reddito di cittadinanza. È bene fare chiarezza su questo argomento, soprattutto dopo le polemiche e le moltissime falsità che sono state raccontate. Il Governo non intende tornare sui suoi passi: il nostro grande obiettivo è passare dal reddito di cittadinanza al reddito di occupazione, quello che si ottiene grazie al lavoro. gliappuntidigiorgia ♬ suono originale – Giorgia Meloni

Il video ha incassato, fino a oggi, poco meno di 6 milioni di visualizzazioni, 137 mila like e oltre 18 mila commenti, a dispetto di quanto invece è riuscito a rastrellare Conte che si è dovuto accontentare in questa classifica del nono posto con un bottino totale di 142.409 interazioni raccolte grazie al post di Facebook.

Una distanza che conferma la leadership comunicativa della Premier e, a quasi un anno dalla vittoria elettorale, le difficoltà delle opposizioni di starle dietro e riprendersi il centro dell’agenda del dibattito pubblico.

Source Account Engagement* tiktok.com giorgiameloni_ufficiale 5.266.100 youtube.com La7 Attualità 580.839 tiktok.com fanpage.it 547.120 tiktok.com chiara_appendino 300.898 instagram.com ilfattoquotidianoit 162.450 youtube.com Il Sole 24 ORE 159.772 youtube.com Fanpage.it 144.700 youtube.com Nicola Porro 141.266 facebook.com Giuseppe Conte 142.409 tiktok.com la.repubblica 135.631 instagram.com apriteilcervello 129.231 youtube.com Il Fatto Quotidiano 110.109 instagram.com giorgiameloni 94.264 facebook.com Il Fatto Quotidiano 89.956 instagram.com corriere 60.542 instagram.com fratelliditalia 60.376 instagram.com la_stampa 56.956 facebook.com InterNapoli.it 60.663 tiktok.com marcofurfaro 51.384 tiktok.com vittoria_baldino 49.286

*I dati fanno riferimento alla finestra temporale dal 28 luglio al 17 agosto. L’engagement raccoglie il totale di tutte le interazioni che la keyword “Reddito di cittadinanza” ha ottenuto quando l’autore l’ha utilizzata in un suo post.

Reddito di cittadinanza, il sentiment è negativo (con una precisazione)

Ma, complessivamente, il parlato digitale in queste tre settimane su una delle misure di sostegno sociale più discusse e controverse degli ultimi anni ha prodotto in assoluto poco più di 47 mila menzioni, che a loro volta hanno dato vita a una valanga di ben 10,5 milioni di interazioni finali con un sentiment sul tema che per il 73,56% ha un valore negativo.

Adesso, è utile anche precisare che la quota percentuale del mood negativo è alta rispetto ai contenuti con un atteggiamento “positivo” solo perché questa racchiude in un unicum sia i contenuti di coloro che hanno manifestato una contrarietà rispetto alla misura del Governo e sia di coloro che invece hanno manifestato avversione rispetto alla misura.