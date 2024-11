Rafael Nadal si ritira: è il secondo tennista più ricco al mondo

Rafael Nadal ha guadagnato 134 milioni di dollari di montepremi in tutta la sua carriera e si appresta a lasciare il mondo del tennis giocato con la medaglia d’argento tra i professionisti della racchetta che hanno guadagnato di più in assoluto.

Questa settimana Rafael Nadal disputerà l’ultimo torneo di tennis della sua illustre carriera, scendendo in campo per rappresentare la sua nazione nella Coppa Davis 2024.

Tennis: quanto ha guadagnato Rafael Nadal

Il 38enne spagnolo – i cui 22 titoli del Grande Slam sono secondi solo ai 24 di Novak Djokovic – è uno dei giocatori più vincenti nella storia di questo sport. È anche uno di quelli che guadagna di più. Dal suo debutto da professionista nel 2001, quando aveva 14 anni, Nadal ha accumulato vittorie e guadagni. Secondo i dati dell’ATP Tour, i suoi premi in carriera ammontano a 134.946.100 dollari.

Questi guadagni lo rendono il secondo tennista più pagato di sempre, precedendo di poco i 130,5 milioni di dollari del rivale Roger Federer. Solo i 185 milioni di dollari di Djokovic superano quelli di Nadal.

Il suo successo in campo ha contribuito a gonfiare il suo conto in banca anche fuori dal campo. Secondo Forbes, il 14 volte campione degli Open di Francia ha incassato 415 milioni di dollari grazie a sponsorizzazioni, apparizioni e altre attività commerciali negli ultimi 23 anni.

I 92 titoli di Nadal nei tornei professionistici e le altre vittorie hanno fruttato al mancino spagnolo un totale di quasi 135 milioni di dollari in montepremi per le partite di singolare e di doppio. Nadal ha vinto 1.080 partite e ne ha perse solo 227, secondo l’organizzazione. Inoltre, poiché i tennisti professionisti non ricevono i premi solo in base alle vittorie, ma anche in base all’avanzamento nei tornei, Nadal ha portato a casa i premi anche quando non è stato incoronato campione.

Negli ultimi anni Nadal è stato ostacolato dagli infortuni, che lo hanno costretto a rinunciare ad alcune competizioni. Tuttavia, fino ad oggi, nel 2024, ha guadagnato 301.661 dollari in premi. Nel 2024, Nadal è stato il sesto tennista più pagato, con 23,3 milioni di dollari, secondo una classifica di Forbes ma i guadagni “fuori dal campo” costituiscono la maggior parte del suo reddito, con circa 20 milioni di dollari che riesce a portare a casa. Come? Essendo una delle maggiori attrazioni del tennis, Nadal ha accordi di lunga data con numerosi marchi. È stato sponsorizzato dalla casa automobilistica Kia per 20 anni e nel 2023 ha firmato un accordo per diventare ambasciatore del marchio dell’azienda informatica Infosys. È anche sponsor dell’azienda orologiera Richard Mille e da tempo indossa i segnatempo del marchio – che hanno un valore che va dalle sei cifre ai milioni – mentre gioca a tennis. Quest’anno, Nadal ha collaborato con il rivale Roger Federer per la campagna “Core Values” del marchio di moda di lusso Louis Vuitton.

Nadal ha anche firmato per diventare ambasciatore della Federazione tennistica dell’Arabia Saudita, nonostante le critiche secondo cui il Paese starebbe usando lo sport per coprire la sua controversa situazione in materia di diritti umani e di uguaglianza. Secondo Forbes, Nadal guadagnerebbe ogni anno sette cifre grazie a questa partnership.

Infine Nadal ha firmato con Nike sin dall’inizio della sua carriera e ha indossato calzature e abbigliamento dell’azienda sportiva statunitense in campo. Sebbene la stessa Nike non abbia rivelato il valore della sua partnership con Nadal, secondo Yahoo Sports il gigante dell’abbigliamento sportivo gli ha versato circa 10 milioni di dollari in bonus negli anni in cui ha raggiunto la prima posizione mondiale.

Chi sono i tennisti più ricchi di sempre

Il posto di Nadal nella classifica dei premi in denaro di tutti i tempi è al sicuro per il momento. Federer si è ritirato nel 2022 e il numero 4 Andy Murray ha annunciato il suo ritiro quest’estate. Alexander Zverev è il prossimo ad avvicinarsi a Nadal, ma l’ATP ha già annunciato il suo ritiro.

Alexander Zverev è il più vicino a raggiungere Nadal e dovrà portare a casa poco meno di 90 milioni di dollari di montepremi per superare Nadal. Il collega spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe avere le migliori possibilità di raggiungere il giocatore che ha sempre idolatrato. Anche se ha appena 21 anni, i 36 milioni di dollari di montepremi di Alcaraz lo collocano già nella top-10 dei giocatori che hanno guadagnato di più in tutti i tempi.

I tennisti più ricchi di tutti i tempi sono: