Rafael Nadal è il sesto tennista più pagato del 2024

Il tennista Rafael Nadal si ritira dal mondo del tennis professionista. Dopo un lungo periodo segnato da infortuni, in particolare quello alla gamba sinistra, che lo hanno tenuto fuori per quasi tutta la stagione 2023, il 37enne vincitore di 14 Roland Garros, quattro Us Open, due Wimbledon e due Australian Open, ha dato l’annuncio dal suo profilo Instagram.

“Sono molto emozionato dal fatto che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis in rappresentanza del mio Paese, “ha sottolineato il campione maiorchino, “è come chiudere il cerchio, perché una delle mie prime gioie è stata la finale di Siviglia nel 2024”. “Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere…ringrazio l’intero settore del tennis, tutti i partner per tanti anni. Con loro ne ho passate tante e ho vissuto molti momenti che ricorderò per il resto della mia vita”… La realtà è che gli ultimi anni sono stati difficili, soprattutto gli ultimi due. Non credo di essere stato in grado di giocare senza limitazioni e questo mi ha portato a prendere questa decisione”… In questa vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per porre fine a quella che è stata una lunga carriera. E molto più di successo di quanto avrei mai potuto immaginare”.

Tennis: Rafael Nadal si ritira

Rafael Nadal è considerato uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Tra i principali traguardi e titoli raggiunti nella sua carriera, Nadal ha vinto 22 titoli del Grande Slam e 36 nei tornei Masters 1000, che sono tra i più prestigiosi dopo i tornei del Grande Slam.

Ottime le performance realizzate anche durante le Olimpiadi, vincendo l’oro ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 e a quelle di Rio de Janeiro nel 2016. Nadal ha contribuito in modo significativo alla vittoria della Spagna in 5 Coppe Davis (2004, 2008, 2009, 2011, 2019) ed è uno dei pochi tennisti nella storia ad aver vinto tutti i quattro tornei del Grande Slam almeno una volta.

Il patrimonio di Rafael Nadal

Nella sua lunga carriera Nadal ha accumulato una fortuna considerevole, sia grazie ai risultati ottenuti sul campo che ai lucrosi contratti di sponsorizzazione. Secondo Forbes, Nadal è stato il sesto tennista più pagato del 2024 con un reddito di 23,3 milioni di dollari. Circa 23 milioni di dollari sono stati guadagnati fuori dal campo grazie a vari contratti di sponsorizzazione, dato che gli infortuni lo hanno tenuto fuori dalla maggior parte degli eventi più importanti dell’anno scorso, ad eccezione degli Open di Francia, dove ha perso al primo turno contro Alexander Zverev.

La maggior parte della ricchezza di Nadal deriva dalle vittorie nei tornei. Considerando solo i premi in denaro, Nadal ha guadagnato oltre 135 milioni di dollari. Ma in aggiunta ai suoi successi sportivi, Nadal si è assicurato contratti di sponsorizzazione con marchi globali come Nike, Babolat, Kia, Tommy Hilfiger e Amstel, incrementando notevolmente la sua ricchezza. Nike, in particolare, è stato un partner fondamentale nella sua carriera, disegnando linee esclusive di abbigliamento e calzature con il suo nome.

Fuori dal campo, Nadal ha diversificato i suoi investimenti. Il tennista ha lanciato la Rafa Nadal Academy a Maiorca, un centro ad alte prestazioni per giovani tennisti, e ha investito anche nel settore immobiliare e dell’ospitalità, come il Rafa Nadal Tennis Centre in Messico.