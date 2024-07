Quanto sono soddisfatti della propria banca gli italiani

L’home banking batte la filiale fisica. Sono sempre di più i risparmiatori che apprezzano gli istituti di credito innovativi, quelli che dimostrano di puntare sul digitale, rispetto alle banche tradizionali. Così emerge da una nuova indagine di Altroconsumo confermando come per questo motivo le filiali e gli sportelli fisici chiudono e sono sempre di meno in tutta Italia, mentre la comodità di accedere da smartphone o PC alla propria banca è un’abitudine ormai molto diffusa.

Filiale fisica e home banking: cosa dicono i clienti

L’indagine di Altroconsumo ha chiesto a 1.017 risparmiatori, quali canali preferiscono per interagire con la banca e cosa pensano degli strumenti più innovativi.

Ebbene gli intervistati sono tutti titolari di almeno un conto corrente (sono 600 quelli che ne hanno due) e la maggioranza (7 su 10) ha indicato come conto corrente principale una banca con filiale, mentre gli altri usufruiscono di una banca online o digitale.

Poco meno della metà degli intervistati ritiene che recarsi in filiale sia un servizio essenziale, ma la gestione del conto da remoto è ritenuta indispensabile dai più. Il servizio online resta competitivo per i costi minori.

La possibilità di accedere alla banca digitale dal computer si rivela quindi essenziale: più di 8 intervistati su 10 lo considerano un servizio indispensabile, una minoranza ha risposto di poterne fare a meno. E alla domanda su quanto si sarebbe disposti a spendere in più per passare a una banca con filiale, due terzi degli intervistati non cambierebbe neanche a parità di costo, mentre in pochi sarebbero disposti a spendere il 10% o il 20% in più sul conto corrente pur di avere una filiale di riferimento. C’è insomma una spaccatura tra i clienti legati alla filiale e coloro che sono passati all’home banking.

Quali sono le banche preferite dagli italiani

L’indagine di Altroconsumo sonda anche la soddisfazione dei clienti delle principali banche che operano in Italia, soffermandosi su costi e commissioni, trasparenza, servizio clienti e home banking.

La soddisfazione è valutata su base 100. Un giudizio da 75 in su equivale a una valutazione ottima; tra 65 e 74 il giudizio è buono; tra 50 e 64 il giudizio è medio; sotto 50 il giudizio è insoddisfacente. Un giudizio da 75 in su equivale a una valutazione ottima; tra 65 e 74 il giudizio è buono; tra 50 e 64 il giudizio è medio; sotto 50 il giudizio è insoddisfacente.

Diverse banche raggiungono un livello di soddisfazione ottimo, sette di queste risultano le migliori in assoluto (sono quelle che figurano per prime). Quest’anno tra le banche migliori troviamo due cosiddette Neobank, ovvero banche di nuova generazione che operano esclusivamente online: si tratta di Revolut e di BBVA.

Infine, dall’indagine spicca la soddisfazione per il servizio clienti di Fineco e Banca Mediolanum. Per la gestione delle operazioni tramite il sito, la banca Fineco è un passo avanti a tutte le altre, a fronte comunque di una soddisfazione media elevata. Per le operazioni da mobile le prime due banche in tabella (Revolut e Fineco) sono le più gradite dalla clientela.