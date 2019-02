Proiezione FTSE MIB utilizzando la massa monetaria

Guardate bene questa immagine, è la proiezione dell’indice Ftse Mib attraverso l’utilizzo dei dati della produzione di nuova massa monetaria stampata della Bce, in sostanza “M1”. Non stiamo parlando delle notizie con le quali non si è mai visto nessuno guadagnare costantemente, stiamo parlando di “Soldi” , quelli veri.

Il denaro che le BCE produce ed attraverso il sistema bancario immette sul mercato, denaro che finisce nell’economia reale e soprattutto in Borsa. Ai giorni nostri infatti in un’economia sempre più orientata alla finanza la maggior parte del denaro prodotto dalla banca centrale finisce sui mercati finanziari, diversamente da ciò che pensa la gente comune.

Battleplan Biennale

Guardando questa immagine noto che il rialzo in corso è maggiore di quanto mi aspettassi, in questi casi d’incertezza operativa è sempre bene avere sott’occhio i fondamentali, come per esempio l’immagine precedente.

In quest’altra si nota che i volumi non sono sufficienti per un ripartenza di un ciclo di lungo periodo. Fino a che anche i fondamentali non si allineeranno alla ripartenza rimango molto più propenso al ribasso.

Questi rialzi non sono altro che finte del mercato.

Medio periodo FSTE MIB

I prezzi nella giornata di ieri hanno …..OMISSIS….

