Private Investment Banking: al via la nuova divisione di Credit Agricole e Indosuez

Crédit Agricole CIB e Indosuez Wealth Management hanno annunciato la creazione di Private Investment Banking, una nuova divisione dedicata al sostegno degli Ultra High Network Individuals e delle holding familiari.

La nuova divisione fa capo a Silvia Calvello, già senior banker per la Grande Clientela in Francia e responsabile globale Coverage del settore Consumer Good, Retail e Business Services all’interno di Crédit Agricole CIB.

“La creazione di una divisione dedicata ai Family Holding conferisce una nuova dimensione alla cooperazione tra Indosuez Wealth Management e Crédit Agricole CIB. Grazie alla combinazione delle nostre competenze, siamo in grado di soddisfare le aspettative delle holding familiari e dei loro azionisti e di essere al loro fianco in ogni fase dello sviluppo del loro patrimonio”, spiega Pierre Masclet, Deputy Chief Executive Officer del Gruppo Indosuez Wealth Management.

Supportata dalle competenze della rete commerciale di Senior Banker e Private Banker nel mondo, la divisione si avvale della piattaforma di servizi di Crédit Agricole CIB, Indosuez Wealth Management e più in generale dell’ecosistema del Gruppo Crédit Agricole. Private Investment Banking opera su scala globale, grazie alla presenza internazionale del Gruppo in oltre 45 paesi.

L’obiettivo è di sostenere le holding familiari e i rispettivi azionisti nell’attuazione della loro strategia a lungo termine, mettendo loro a disposizione un’offerta fondata sulle sinergie tra corporate e investment banking e Wealth management.

“Le holding familiari hanno necessità sempre più sofisticate. Il nostro obiettivo è di soddisfarle attraverso un approccio globale che integri Crédit Agricole CIB e Indosuez. L’ambizione di Private Investment Banking è di essere una fonte di nuove idee e opportunità per accompagnare la clientela nel loro sviluppo, in linea con gli obiettivi del Gruppo Crédit Agricole”, afferma Silvia Calvello, Global Head of Private Investment Banking.

Silvia Calvello ha iniziato la sua carriera nel settore Oil & Gas, per diventare Executive Associate del Ministro dell’Industria. Entra a far parte del dipartimento M&A del gruppo ENI nel 1996, per poi trasferirsi nel 1999 nel team di Corporate Finance di UBS a Londra. Nel 2003 si unisce a Crédit Agricole CIB, dove ricopre diversi incarichi in Italia e all’estero. Silvia ha un Mba conseguito presso Cranfield School of Management e un Certificate in Corporate Governance conseguito presso l’Insead.