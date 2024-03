Private Banking: Vittorio Musso nuovo Area Manager Nord Ovest di Banca Investis

Nomina importante nel segmento private. Banca Investis annuncia l’ingresso di Vittorio Musso come nuovo Area Manager Nord Ovest con una nota ufficiale. Vediamo tutto nell’articolo.

La nomina di Banca Investis

“Banca Investis è lieta di annunciare l’ingresso di Vittorio Musso come nuovo Area Manager Nord Ovest. La nomina di Musso rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita del Gruppo, che accoglie nella sua squadra un professionista con oltre trent’anni di esperienza nel settore bancario e finanziario”, si legge nel comunicato del gruppo.

Chi è Vittorio Musso

Vittorio Musso vanta una carriera di successo in alcuni dei principali istituti finanziari nazionali e internazionali, con ruoli di crescente responsabilità. Ha ricoperto recentemente la posizione di Responsabile Hub Centro Sud per il Wealth Management presso BNL BNP Paribas, dove ha guidato con competenza e visione strategica l’area di riferimento. Prima di questa esperienza, ha rivestito ruoli di rilievo in UniCredit Wealth Management, UBS, Capitalia, e Banca Commerciale Italiana, accumulando una vasta conoscenza e una comprovata esperienza nel settore bancario e finanziario.

La nomina di Vittorio Musso riflette l’impegno nel fornire ai propri clienti servizi di alta qualità e consulenza finanziaria personalizzata, consolidando e sviluppando ulteriormente la presenza in una regione da sempre strategica per la Banca.