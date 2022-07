Private banking, ecco le caratteristiche per aver successo nel settore

“Un private banker di successo dev’essere mosso da un profondo amore per il proprio lavoro. Diventa un private banker di successo quando il cliente trova in lui il perfetto interlocutore e diventa così il punto di riferimento dei clienti, non della banca. Un bravo private banker deve amare la conoscenza, essere informato su cosa ogni banca e rete offrono ai propri clienti perché la conoscenza lo rende un professionista completo. Deve essere a fianco del suo cliente in ogni circostanza e capire cosa vuole da lui per poi trasmetterlo alla sua banca e rendere sereno il cliente”.

L’ha detto ai microfoni di Wall Street Italia Sondra Ferri Marini, head hunter specializzata in private banker e consulenti finanziari. Riccionese,54 anni, sin dall’infanzia ha sempre avuto la predisposizione al commerciale ed una grande attenzione ai dettagli. Verso i 30 anni, è stata assunta da un’azienda di servizi per una campagna di telemarketing mirata al reperimento di nuovi clienti per un private di Banca Generali. Da li ha avviato la sua carriera nell’head hunting. Con lei abbiamo parlato della carriera di private banker e della sua evoluzione nel tempo.

Lei si occupa di head hunting sia di private banker, sia di consulenti finanziari. Come si differenziano le due figure professionali? Il private banker è un dipendente legato alla banca come istituzione e solitamente si trova bene dov’è. Nonostante le lamentele continue, è un professionista che si occupa di clienti di alto standing dell’istituto di credito cui appartiene. Poco ambizioso, si accontenta di un aumento ogni tanto e non mira in alto. Il consulente finanziario è un professionista e lo sa, com’è giusto che sia. E’ consapevole del ruolo che ha e della responsabilità verso i clienti. Professionale, diligente, ama il proprio ruolo e il cliente sopra ogni cosa.