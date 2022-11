Private banking, Cosmelli nuovo responsabile dell’area di Kairos

Paolo Maria Cosmelli è il nuovo responsabile dell’area private banking di Kairos Partners sgr, boutique d’investimento attiva nel settore dell’asset management e del wealth management controllata dalla società svizzera Julius Baer. Obiettivo della nomina di Cosmelli è rafforzare la squadra dei consulenti dedicati alla clientela private all’interno della divisione commerciale.

Chi è Paolo Maria Cosmelli

Paolo Maria Cosmelli ha fatto il suo ingresso in Kairos a marzo del 2022 dopo un lungo percorso professionale, per lo più maturato in Azimut Wealth Management. In seguito ha assunto l’incarico sino ad oggi ricoperto da Caterina Giuggioli, sales director – a cui riporterà – che rimane la responsabile delle strategie commerciali del Gruppo. A Cosmelli, che vanta una significativa esperienza in ambito di reclutamento di promotori e private banker e del loro coordinamento e formazione, è stata anche contestualmente affidata la responsabilità delle sedi di Torino e Roma. La nomina di Cosmelli, si legge nella nota, è in linea con il piano industriale 2021-2023 che mira al rinnovamento e al potenziamento del modello di distribuzione, attraverso il rafforzamento del team di vendita dedicato al segmento degli HNWI (High Net Worth Individual). Maurilio Maria Pace, direttore generale e consigliere delegato di Kairos Partners sgr, ha dichiarato:

“Siamo molto felici di affidare a Paolo questo importante incarico, certi che la sua esperienza e le sue competenze ci permetteranno di raggiungere gli obiettivi prefissati di sviluppo del business in un settore, quello del private banking, che rappresenta da sempre uno dei pilastri del posizionamento di Kairos nell’industria del risparmio gestito in Italia”.

Paolo Cosmelli, nuovo responsabile del private banking di Kairos Partners sgr, ha così commentato:

“Ringrazio il top management di Kairos per la fiducia accordatami. Sono onorato di assumere la responsabilità di una squadra che ho già avuto modo di apprezzare negli ultimi mesi per l’entusiasmo, la passione e la dedizione. È in particolare la coerenza al suo modello distintivo che combina fabbrica prodotto e wealth management, a rendere oggi Kairos una delle realtà che meglio si posizionano sul mercato per rispondere alle esigenze di una clientela che necessita di una guida sempre più esperta per orientarsi in uno scenario oggi particolarmente complesso. Il mio è un forte commitment con cui contribuirò attivamente ad incrementare l’attrattività di questa boutique”.

Kairos: cosa fa

Kairos è una società del Gruppo Julius Baer guidata dall’amministratore delegato Alberto Castelli. La sgr è nata nel 1999 come un’iniziativa imprenditoriale nel settore del risparmio gestito. Con oltre 5 miliardi di euro di masse in gestione a giugno 2022, Kairos con le proprie sedi di Milano, Roma, Torino e Londra offre una selezionata gamma di servizi e soluzioni d’investimento per la clientela privata, gli operatori professionali e gli investitori istituzionali. L’attività di asset management si contraddistingue per una metodologia di gestione flessibile, orientata alla performance e al controllo del rischio, mentre il servizio di wealth management si concretizza in risposte di valore ad esigenze di gestione finanziaria e patrimoniale. L’azionista di maggioranza Julius Baer, il più importante gruppo svizzero di gestione patrimoniale e un premium brand in questo settore globale, contribuisce a valorizzare il modello di business di boutique di investimento anche a livello europeo. La partecipazione di alcuni top manager di Kairos nel capitale sociale rafforza il completo allineamento di interessi con la clientela.